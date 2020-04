Samsung Galaxy S21 pourrait avoir une fonctionnalité révolutionnaire

Quelques mois seulement se sont écoulés depuis l’arrivée officielle du nouveau trio haut de gamme du géant sud-coréen Samsungà savoir le Galaxy S20, mais la société travaille déjà sur le nouveau successeur, à savoir le prochain Samsung Galaxy S21. Selon ce qui a émergé ces dernières heures, ce smartphone pourrait apporter quelque chose de vraiment révolutionnaire.

Samsung Galaxy S21 peut avoir un appareil photo caché à l’écran

Les premières rumeurs et fuites sur le prochain vaisseau amiral de Samsung qui sera présenté l’année prochaine. Ouvrir les danses de ces rumeurs était le fameux bailleur Univers de glace (une source de rumeurs assez fiable). Ce dernier a révélé une caractéristique importante dont le nouvel appareil de la société pourrait être équipé, à savoir la présence d’un caméra cachée sous l’écran.

Comme on le sait, les entreprises du secteur tentent depuis un certain temps de proposer quelque chose d’innovant d’un point de vue esthétique qui permet surtout d’avoir un design plein écran sans aucune interruption. Nous avons parlé de cette technologie pour cacher la caméra selfie sous l’écran pendant un certain temps, mais pour l’instant personne n’a mis un produit avec cette fonctionnalité sur le marché. Jusqu’à présent, nous n’avons eu l’occasion d’observer qu’un premier prototype de la société chinoise Oppo.

Apparemment, Samsung aurait donc l’intention d’utiliser cette technologie sur son prochain haut de gamme Samsung Galaxy S21. Comme mentionné par l’Univers de glace plus faible, cependant, le géant sud-coréen devra d’abord vérifier la faisabilité effective de cette technologie, puis la mettre en œuvre sur ses appareils.