Samsung Galaxy S30: ce que nous voulons voir

Le Samsung Galaxy S20 n’est pas sorti depuis longtemps au moment de la rédaction, mais nous rêvons déjà de ce que Samsung préparera pour la gamme Galaxy S30.

Ce sont certainement certains des téléphones les plus excitants de 2021, donc le battage médiatique est déjà en train de se construire, et nous entendons même les premières rumeurs très précoces.

Vous les trouverez ci-dessous, et nous ajouterons à cet article chaque fois qu’il y aura de nouvelles informations, alors assurez-vous de vérifier régulièrement si vous souhaitez rester à jour.

Vous trouverez également notre liste de souhaits pour le Samsung Galaxy S30 plus bas – ce sont les choses que nous attendons le plus du prochain téléphone Galaxy S de Samsung, afin de le rendre aussi bon que possible.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? Le successeur du Galaxy S20Quand est-il sorti? Probablement février 2021Combien cela coûtera-t-il? Probablement à la hausse de 999 $ / 899 £ / 1499 AU $

Samsung dévoile toujours ses nouveaux modèles Galaxy S au début de l’année, et ces dernières années, il les a annoncés en février, puis les a vendus à partir de mars, il est donc très probable qu’il fera de même avec la gamme Samsung Galaxy S30.

Nous ne pouvons pas être beaucoup plus précis que cela, mais récemment, la société a évité le MWC (un salon qui a lieu fin février) et a lancé ses téléphones plus tôt dans le mois, ce qui est également probable en 2021.

Quant au coût de la gamme Samsung Galaxy S30, les téléphones seront probablement au moins aussi chers que la gamme Galaxy S20, ce qui signifie probablement un prix de départ pour le modèle de base d’au moins 999 $ / 899 £ / 1 499 AU $, avec le Samsung Le Galaxy S30 Plus et le Samsung Galaxy S30 Ultra coûteront probablement encore plus cher.

La gamme Samsung Galaxy S20 est très chère (Crédit image: Future)

Fuites et nouvelles sur le Samsung Galaxy S30

Au moment d’écrire ces lignes, la seule véritable fuite du Samsung Galaxy S30 prend la forme d’une déclaration d’un post sur le site sud-coréen Clien (via SamMobile) selon laquelle Samsung travaille sur un appareil photo de 150 MP pour smartphones pouvant combiner neuf pixels en un, pour 16 MP. prises de vue qui peuvent prendre beaucoup de lumière.

Nous prendrions cependant cette affirmation avec un côté sérieux de sel – il est très tôt pour les rumeurs S30, la source n’a pas d’antécédents, et même si Samsung travaille sur cet appareil photo, cela ne garantit pas que nous verrons dans la gamme Galaxy S30.

Au-delà de cela, nous pouvons faire des suppositions éclairées sur le Samsung Galaxy S30. Par exemple, il sera presque certainement alimenté par le chipset Snapdragon haut de gamme à ce stade (probablement le Snapdragon 875), certaines régions recevant à la place le chipset Exynos haut de gamme.

Ce que nous voulons voir

Nous ne savons pas encore grand-chose sur le Samsung Galaxy S30, mais nous savons ce que nous en attendons, les éléments suivants étant en tête de liste.

1. Un prix plus raisonnable

Espérons que le Galaxy S30 ne coûtera pas autant que le S20 (Crédit d’image: Future)

Il est impossible de savoir à quel point la gamme Samsung Galaxy S20 est chère. Même le modèle de base vous coûtera beaucoup, avec des prix en hausse par rapport à l’année précédente et le Samsung Galaxy S20 Ultra créant presque une nouvelle catégorie de téléphones ultra-premium.

La situation n’est pas aidée par l’absence d’un Samsung Galaxy S20e ou Samsung Galaxy S20 Lite – bien qu’il soit possible qu’un arrivera à un moment donné.

Dans tous les cas, nous aimerions voir une réduction des coûts pour les modèles 2021 ou un Samsung Galaxy S30 Lite à côté du reste de la gamme. Ou mieux encore, les deux.

2. Zoom 100x sur toute la plage

Le Samsung Galaxy S20 Ultra possède certaines des informations d’identification de l’appareil photo les plus flashy que nous ayons vues sur un smartphone, grâce à son zoom 100x.

Donc, pour la gamme Galaxy S30, nous aimerions voir cette fonctionnalité passer aux modèles plus abordables. Mais nous aimerions également le voir amélioré, car dans sa forme actuelle, la qualité n’est pas excellente, ce qui en fait plus un truc de fête qu’une fonctionnalité que vous utiliserez beaucoup.

3. Une caméra à l’écran

Nous en avons assez des perforations (Crédit image: Future)

Les produits phares actuels de Samsung ont des découpes de caméra à l’écran pour la caméra selfie, et nous pensons que c’est une solution plutôt inélégante, donc pour le Samsung Galaxy S30, nous aimerions vraiment que la caméra soit intégrée à l’écran, tout comme l’empreinte digitale scanner.

Cela permettrait à Samsung de proposer une conception véritablement tout écran sans avoir à recourir à une caméra contextuelle (qui occupe plus d’espace interne et est probablement plus vulnérable).

Nous ne sommes pas convaincus que nous verrons cela – cela dépendra probablement en grande partie de la qualité de la technologie – mais ce serait certainement une fonctionnalité remarquable.

4. Un nouveau look

Le design de la gamme Galaxy S n’a pas beaucoup changé avec les modèles de 2020, et à part changer la lunette pour un appareil photo perforé, le design n’a pas beaucoup changé depuis des années, nous dirions donc qu’il est temps pour Samsung de changez les choses avec la gamme Galaxy S30.

Une façon de le faire serait avec un appareil photo à l’écran, comme mentionné ci-dessus, mais d’une manière ou d’une autre, nous voulons que les téléphones soient vraiment différents de la gamme Galaxy S20.

5. Le même chipset partout

Tous les Galaxy S20 ne sont pas égaux (Crédit image: Future)

Une caractéristique étrange de la gamme Samsung Galaxy S est que le chipset diffère selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde, certaines régions recevant le chipset Snapdragon haut de gamme de Qualcomm de l’époque, et d’autres obtenant un Exynos haut de gamme de Samsung.

Le problème est que ces chipsets sont rarement égaux. Que ce soit en termes de performances ou d’autonomie, il y a généralement une différence. La différence peut varier d’une année à l’autre, et ce n’est normalement pas trop énorme, mais il y a toujours une version plus faible du téléphone.

Donc, à l’avenir, nous aimerions voir Samsung utiliser le même chipset dans toutes les régions.

6. 120Hz à QHD +

Une autre particularité de la gamme Samsung Galaxy S20 est que vous pouvez avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz ou une résolution d’écran QHD +, mais pas les deux en même temps.

C’est plutôt restrictif, surtout lorsque de nombreux autres téléphones – tels que le OnePlus 7T Pro et Google Pixel 4 XL – ont au moins un taux de rafraîchissement de 90 Hz associé à QHD +, tandis que sur les téléphones Samsung, vous devez descendre jusqu’à 60 Hz.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Samsung pourrait supprimer la restriction avec une mise à jour logicielle, mais que ce soit le cas ou non, ce n’est pas une restriction que nous voulons voir sur la gamme Galaxy S30.

7. Un scanner plus lisse

Le scanner à l’écran de la gamme Samsung Galaxy S20 n’est pas mauvais, mais il n’est toujours pas aussi rapide ou fiable que les meilleurs scanners d’empreintes digitales physiques, c’est donc une autre chose que nous aimerions voir améliorée pour le Samsung Galaxy S30.

Nous voulons qu’il fonctionne instantanément, à chaque fois, tout en étant sécurisé.