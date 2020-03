Samsung Galaxy Tab A 8.4 2020 est officiel: voici les spécifications

Au cours des dernières semaines, des rumeurs ont circulé concernant l’arrivée possible d’une nouvelle tablette sur le marché Samsunget il en fut ainsi. Le géant sud-coréen a d’ailleurs récemment annoncé officiellement le nouveau Samsung Galaxy Tab A de 8,4 pouces en version 2020.

Voici la nouvelle tablette bon marché de Samsung

La nouvelle tablette de la société sud-coréenne est le successeur du modèle diagonal de 8,0 pouces de l’année dernière et apporte évidemment des nouvelles. Tout d’abord, l’affichage change. Sur le nouveau modèle la diagonale augmente légèrement pour atteindre 8,4 pouces, et augmente également la résolution qui passe de 800p à la résolution FullHD. Le produit lui-même est donc légèrement plus fin que par le passé.

Légère amélioration des performances également. Le processeur du modèle de l’année dernière, le Snapdragon 439 SoC, laisse la place à SoC Exynos 7904, un processeur octa-core couplé à 3 Go de RAM. Côté caméra, on retrouve une caméra arrière de 8 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels.

La batterie, en revanche, a une capacité de 5000 mAh et promet environ 12 heures de lecture vidéo et environ 11 heures d’utilisation normale avec Internet. La connectivité est également bonne. Cela comprend la prise audio du casque, le Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac 2,4 G + 5 GHz, le port de chargement USB Type C avec prise en charge de la charge rapide et Bluetooth dans la version 5.0. Malheureusement, le S-Pen est manquant et la dernière version du logiciel Big G est également manquante, étant donné que nous avons encore Android 9 Pie à bord.

Tarifs et disponibilités

En ce moment le nouveau Samsung Galaxy Tab A 8.4 2020 est disponible pour le marché américain dans la seule coupe de mémoire de 3/32 Go et dans la coloration moka au prix d’env. 253 € au taux de change actuel. Nous vous tiendrons au courant si des informations concernant son arrivée en Europe devaient arriver.