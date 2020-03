Samsung Galaxy Tab A, une tablette 4G étonnamment bon marché

Samsung a ajouté un nouveau modèle Galaxy Tab A à son catalogue de tablettes électroniques avec Android. Et il est étonnamment bon marché étant donné qu’il prend en charge les réseaux à large bande 4G-LTE.

La Galaxy Tab A (2020) monte un panneau LCD TFT au lieu de ceux OLED que nous avons vus sur d’autres tablettes Samsung. Prix ​​oblige. Sa taille est 8,4 pouces et sa résolution native est adéquate pour sa taille, un WUXGA de 1920 x 1200 pixels.

Son moteur matériel interne est composé d’un Exynos 7904 de la marque avec un processeur à huit cœurs, combiné à 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne, extensible via des cartes microSD jusqu’à 512 Go.

La batterie est 5000 mAh Et il devrait offrir jusqu’à 12 heures de lecture vidéo ou jusqu’à 11 heures de navigation sur Internet, selon les données du fabricant. Il dispose d’un système de recharge rapide via le port USB-C qui comprend en bas et qui sert également pour les données.

Il comprend une webcam 5 MP à l’avant et une webcam principale à l’arrière avec 8 mégapixels avec autofocus. Il a également un support audio certifié Dolby Atmos, des haut-parleurs stéréo et une prise casque. Le stylet S Pen aurait été la cerise sur un modèle comme celui-ci, mais Samsung n’a pas ajouté de support.

Comme prévu, il dispose de Wi-Fi ac et Bluetooth 5.0. Cependant, ce qui est inhabituel pour une tablette de ce prix, c’est le module intégré pour LTE. Il pré-installe Android 9 bien que nous supposions qu’il sera mis à jour vers Android 10 sous peu.

La Galaxy Tab A (2020) a un prix officiel de 279 $ et il est déjà vendu par des opérateurs américains. Il ne pourra pas rivaliser avec les avantages d’un iPad Pro et ni avec d’autres modèles du même Samsung, mais c’est un modèle intéressant pour ceux qui recherchent une tablette peu coûteuse avec la possibilité d’accéder aux réseaux haut débit 4G.

Pour ceux qui en veulent plus, Samsung possède la Galaxy Tab S6 la plus grande et la plus puissante du marché et la première tablette 5G du marché.