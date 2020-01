Samsung Galaxy Tab S6, les caractéristiques de la première tablette 5G au monde

Il y a quelques jours à peine, Samsung a annoncé que d’ici le premier trimestre de l’année, nous assisterions à la Début de la Galaxy Tab S6 5G, le première tablette au monde compatible avec la nouvelle norme de réseau mobile.

Une image divulguée sur le Net au cours des dernières heures et partagée par certains médias coréens semble révéler ce qui sera très probablement Caractéristiques du Samsung Galaxy Tab S6 5G. Selon ce qui est rapporté sur l’image, qui semble être l’étiquette d’information typique qui accompagne un smartphone ou une tablette exposée sur les étagères et les comptoirs d’un magasin d’électronique, Samsung Galaxy Tab S6 5G montera un grand Affichage WQXGA (2560 x 1600 pixels) Type sAMOLED de 10,5 pouces.

Samsung Galaxy Tab S6 5G, identique au modèle LTE s’il n’était pas compatible avec les nouveaux réseaux

L’appareil sera alimenté par Processeur Qualcomm Snapdragon 855 (7 nm) (1 × 2,84 GHz, 3 × 2,42 GHz, 4 × 1,78 GHz), accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne, extensible avec MicroSD jusqu’à 1T. Quant au secteur photographique, Samsung Galaxy Tab S6 5G en aura un deux caméras arrière (Large 13 MP et Ultra large 5 MP) et un Caméra selfie 8MP. La batterie sera de 7 040 mAh.

En bref, Le Samsung Galaxy Tab S6 5G semble se distinguer de la variante 4G pour la seule compatibilité avec les réseaux de cinquième génération. Si le Samsung Galaxy Tab S6 LTE était disponible dans les couleurs Cloud Blue, Rose Blush et Mountain Grey, la variante 5G ne semble être disponible que dans cette dernière couleur. Les couleurs disponibles, tout comme les options de stockage, dépendent du marché, les informations contenues dans l’image peuvent donc varier en fonction du marché de référence.