Samsung Galaxy Tab S6 Lite officiellement dévoilé par Amazon Allemagne

Au cours des derniers jours, les rumeurs et les rumeurs se sont intensifiées considérablement concernant la prochaine tablette de marque Samsung, ou Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Aujourd’hui, en particulier, nous pouvons observer les caractéristiques techniques et la conception de ce nouveau produit de manière presque officielle grâce à la boutique en ligne Amazon Allemagne.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite presque officiel

Au cours des dernières heures, la boutique en ligne bien connue Amazon Allemagne a déjà précommandé la nouvelle tablette du géant sud-coréen. Selon la page du magasin, l’appareil sera disponible à l’achat à partir du 2 avril au prix de 430 € pour la version LTE. Nous savons qu’il y aura également une version avec uniquement le Wi-Fi, mais le magasin n’a rien révélé à ce sujet.

Pour le reste, grâce à Amazon Allemagne, nous savons maintenant pratiquement tout sur cette nouvelle tablette. Tout d’abord, nous avons la confirmation du design (déjà largement anticipé par certains rendus d’images): cadres très fins et égaux et caméra arrière unique. Les dimensions hors tout sont égales à 24,5 x 15,4 x 0,7 mm tandis que le poids est égal à 798 grammes.

L’écran a alors une diagonale de 10,4 pouces et prend en charge le S-Pen. La boutique en ligne ne fournit pas plus de détails sur le panneau, mais selon les fuites précédentes, ce sera un écran LCD. Le processeur est le SoC Exynos 9611 avec 4 Go de RAM et la batterie a une capacité de 26,34 Wh. On trouve enfin deux haut-parleurs audio AKG avec le support de Dolby Atmos.

Comme déjà mentionné précédemment, selon le magasin Amazon Germany, le Samsung Galaxy Tab S6 Lite sera disponible à l’achat dans quelques jours à 430 € pour la version LTE. Nous verrons quel sera le prix de la version Wi-Fi.