Samsung Galaxy Tab S6 Lite, un moteur de rendu en ligne apparaît

Alors que les rumeurs qui courent Samsung Galaxy Tab S6 Lite commencent à apparaître concrets, grâce au fait d’être mentionnés nominativement dans une base de données officielle, nous nous penchons maintenant sur le projet probable. Un nouveau rendu partagé par Android Headlines a en effet fuité sur le net.

Le rendu d’aspect officiel montre uniquement l’avant de l’appareil, avec cadres noirs et une caméra selfie à objectif unique. Mais ce qui est le plus intéressant c’est la présence d’un stylet S Pen. Cela peut ne pas être surprenant, mais rappelez-vous que Samsung Galaxy Tab S5e milieu de gamme n’a pas été fourni avec l’accessoire supplémentaire. La Tab S6 Lite aurait donc dû être plus un successeur de ce modèle économique qu’un frère de la Tab S6.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, l’annonce pourrait arriver bientôt

Avoir un stylet pourrait également être la principale caractéristique du Samsung Galaxy Tab S6 Lite, en plus de son prix probablement abordable. Le S Pen semble avoir le même design que celui également fourni avec la Galaxy Tab S6, ce qui signifie probablement qu’il y a une fente magnétisée pour le stylet à l’arrière. Cependant, il n’y a aucune garantie, d’autant plus que Samsung a peut-être supprimé cette fonctionnalité pour réduire les coûts.

En tout cas, cette image ne nous en dit pas beaucoup plus sur l’appareil. Il ressemble beaucoup à la Galaxy Tab S6 standard, mais la taille et la résolution de l’écran restent inconnues. Nous avons cependant une idée de certaines spécifications, car Android Headlines indique que le Samsung Galaxy Tab S6 Lite aura un chipset Exynos 9611 de milieu de gamme, 4 Go de RAM, Android 10 et 64 Go ou 128 Go d’espace de stockage.

Le chipset et la quantité de RAM ont également été vus dans un benchmark, donc les spécifiques sont probablement précis. Cependant, il est préférable de prendre ces informations avec une pincée de sel car la société n’a pas encore confirmé la nouvelle. Nous n’aurons probablement pas à attendre longtemps avant que Tab S6 Lite ne soit officiellement annoncé.