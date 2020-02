Samsung Galaxy Unpacked, les appareils qui seront présentés sont officiels

Le 11 février, Samsung organisera son événement Galaxy Unpacked au cours de laquelle il présentera plusieurs nouveautés. La société a tenté de maintenir la confidentialité la plus stricte sur les appareils qui seront révélés, mais les rumeurs sont incessantes.

Grâce à l’utilisateur Twitter Ishan Agarwal, il est possible de confirmer les intentions de Samsung concernant l’événement. Le constructeur coréen en effet, lèvera le rideau sur la famille Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip. Jusqu’à présent, on pensait que ces appareils pourraient arriver le 11 février, mais maintenant il y a une certitude.

Samsung prêt à lancer de nouveaux fleurons

La première affiche officielle du Samsung Galaxy S20 Ultra 5G! Les deux teintes sont plutôt belles. Aussi, le Galaxy Z Flip. Les deux vont être des téléphones assez chers, cependant. Lequel obtiendriez-vous? #GalaxyZFlip # GalaxyS20Ultra # GalaxyS20Series #Samsung #UNPACKED #GalaxyUNPACKED pic.twitter.com/pfqybnhLvM

– Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 7 février 2020

En fait, le leaker a publié les affiches officielles des terminaux sur son profil, confirmant ainsi les rumeurs. En particulier, il s’est concentré sur le Galaxy S20 Ultra 5G qui sera l’appareil le plus puissant et le plus performant jamais fabriqué par Samsung. la Galaxy Z Flip, d’autre part, sera la nouvelle brochure de l’entreprise, mais pas le successeur du Galaxy Fold.

Ces deux appareils seront particulièrement chers mais contiendront toutes les principales technologies fabriquées par Samsung. En particulier, le secteur photographique sera l’une des caractéristiques les plus innovantes. la Le Galaxy Z Fold est attendu avec un appareil photo principal de 108 MP tandis que le Le Galaxy S20 Ultra 5G aura un zoom jusqu’à 100X.

Les deux appareils ils seront certainement compatibles avec les réseaux 5G de nouvelle génération et pourrait être basé sur la nouvelle version de l’interface propriétaire OneUI. À bord des deux appareils, nous retrouverons Android 10 en attendant d’en savoir plus sur Android 11 lors de Google I / O 2020.

Pour connaître tous les détails du haut de gamme Samsung, il vous suffit d’attendre quelques jours de plus et de suivre l’événement sur le site officiel.