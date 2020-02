Samsung Galaxy Watch Active 2 est disponible en versions Golf et Aluminium Edition

Plusieurs mois se sont maintenant écoulés depuis la présentation officielle sur le marché de la nouvelle smartwatch Samsung, à savoir le Samsung Galaxy Watch Active 2. Malgré cela, la société a récemment lancé deux nouvelles versions de cette dernière mises sur le marché Édition Golf et Aluminium.

Voici les deux nouvelles versions de la smartwatch Samsung

Commençons par la nouvelle version de l’appareil appelée Golf Edition. Ce dernier, comme il est facile à deviner, est conçu spécifiquement pour tous les golfeurs. Samsung Galaxy Watch Active 2 Golf Edition en fait, il dispose d’un système capable de surveiller et de mesurer la distance des coups effectués pendant ce sport. On trouve également une application appelée Caddy intelligent, qui fournit diverses informations sur plus de 40 000 terrains de golf dans le monde.

Cette édition de la smartwatch du géant sud-coréen sera disponible à l’achat au Royaume-Uni et aux États-Unis en deux versions. L’un sera dans le 44 mm coloris noir et sera vendu au prix d’env. 295 € au taux de change actuel, tandis que l’autre sera dans le Coloration or rose 40 mm au prix d’env. 270 € au taux de change actuel.

Quant à la deuxième version, que nous avons appelée s’appelle Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE Aluminium, sera toujours disponible en deux versions de tailles différentes (respectivement 40 mm et 44 mm). Contrairement à la version Golf Edition, cette dernière édition sera également disponible sur certains marchés asiatiques et sur le marché européen en trois couleurs. Les couleurs de cet appareil seront respectivement les Aqua Black, le Cloud Silver et le Or rose.