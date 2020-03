Samsung Galaxy Watch Active: les meilleurs prix et offres pour mars 2020

Parallèlement à l’annonce du téléphone Galaxy S10, Samsung a également dévoilé sa nouvelle montre intelligente Galaxy, la Samsung Galaxy Watch Active. Le dernier appareil portable Samsung est disponible à l’achat maintenant, nous avons donc rassemblé les meilleurs prix et offres de montres Samsung Galaxy de plusieurs détaillants ci-dessous.

Comme son nom l’indique, la Samsung Galaxy Watch Active est axée sur la remise en forme, et son nouveau design et ses fonctionnalités reflètent cela. Le Galaxy Active ultra-léger est disponible en une seule taille et dispose d’un écran de 1,1 pouces. La montre de fitness surveille en permanence votre cœur et envoie des alertes lorsqu’une fréquence cardiaque anormale est détectée. La montre Samsung peut également vous aider avec votre sommeil et votre stress, analyser vos habitudes de sommeil et vous envoyer des exercices de respiration lorsque des niveaux de stress élevés sont détectés. Le Galaxy Active vous aidera également à suivre vos objectifs de santé et de remise en forme en suivant jusqu’à 39 exercices et en affichant votre résumé de santé sur l’écran de la montre intelligente. La montre étanche est disponible en quatre couleurs différentes et dispose d’une batterie qui dure des jours sur une seule charge.

Prix ​​de la Samsung Galaxy Watch

La Samsung Galaxy Active Watch se vend actuellement à 199,99 $ / 229 £. La raison principale pour laquelle l’Active Watch est moins chère que la Samsung Galaxy Watch d’origine (329 $ / 279 £ pour le modèle 42 mm) est que l’Active n’a pas la lunette rotative, une caractéristique essentielle de la Samsung Galaxy Watch. La navigation dans les menus et les fonctionnalités est donc gérée par l’écran tactile et deux boutons latéraux. Si vous prévoyez d’utiliser la montre Samsung uniquement à des fins de remise en forme, le Galaxy Active est une excellente alternative à un prix inférieur. Vous trouverez ci-dessous tous les prix de plusieurs détaillants.

Vous pouvez également en savoir plus sur la montre connectée Samsung avec notre revue Samsung Galaxy Watch Active.

Si vous êtes intéressé par le plus récent téléphone de Samsung, vous pouvez trouver les meilleurs prix et offres du Samsung Galaxy S10 aux États-Unis, et nous avons également ce qu’il vous faut pour les offres britanniques du Galaxy S10.