Samsung Galaxy Z Flip apparaît dans plus de fuites de photos et de vidéos

Chez TechRadar, nous aimons la fuite de téléphone autant que quiconque, mais nous avons du mal à suivre la cascade d’informations avancées qui apparaissent sur les téléphones Samsung Galaxy S20 et Samsung Galaxy Z Flip, qui doivent être officiellement révélées le 11 février.

Une nouveauté dans la pile des fuites en ce qui concerne le Galaxy Z Flip pliable est une vidéo pratique publiée sur YouTube et signalée par le prolifique pronostiqueur Max Winebach des développeurs XDA. Nous l’avons intégré ci-dessous afin que vous puissiez voir l’action de pliage dans son intégralité.

Le clip ne nous dit pas vraiment quelque chose que nous ne savons pas déjà – et provient d’une source dont nous n’avons jamais entendu parler auparavant – mais il nous donne un aperçu de la façon dont le téléphone se ferme (avec un son de claquement rassurant) en haute résolution.

Vous pouvez également voir l’écran secondaire au bas du boîtier arrière, qui semble qu’il sera utilisé pour afficher l’heure, l’autonomie restante de la batterie et peut-être une ou deux notifications lorsque le combiné est fermé.

Pendant ce temps, nous avons également des photos, gracieuseté d’un pronostiqueur anonyme et d’Engadget, montrant le téléphone ouvert et fermé avec un niveau de détail élevé. Découvrez cet affichage (selon les rumeurs) de 6,7 pouces, 22: 9.

Lorsqu’il est fermé, le Galaxy Z Flip est bien sûr plus compact: environ la moitié de la longueur et le double de l’épaisseur, comme vous vous en doutez. Il reste à voir si cela vous encouragera à vérifier votre téléphone moins ou plus souvent.

D’après ce que nous avons entendu jusqu’à présent, le Galaxy Z Flip arrivera avec un processeur Snapdragon 855 Plus à l’intérieur, 8 Go de RAM et un maximum de 256 Go de stockage. Cela va donner au Motorola Razr une concurrence féroce dans le domaine des téléphones pliables à clapet.

Nous nous attendons à ce que les téléphones Galaxy Z Flip et Galaxy S20 apparaissent lors de l’événement Unpacked 2020 de Samsung le mardi 11 février – et nous vous apporterons alors toutes les nouvelles officielles et nos critiques pratiques.