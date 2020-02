Samsung Galaxy Z Flip: caractéristiques, prix et disponibilité

Samsung, vu l’opportunité de commercialiser le premier smartphone pliable du marché, a accéléré le lancement du Galaxy Fold, un terminal qui a rencontré un chemin infesté de difficultés dues à des pannes matérielles. Cependant, l’entreprise a décidé de laisser cet échec dans le passé, mais sans céder à un avenir qui avait encore lieu pour une nouvelle tentative. Aujourd’hui, après une vague de fuites, ils ont enfin présenté votre engagement définitif pour les téléphones pliants, le Galaxy Z Flip. Il sera disponible en Espagne à partir du 14 février pour 1 500 euros (28 février au Mexique pour 32 999 $).

Evidemment, ils proposent un changement radical ce que nous avons vu dans le Fold l’année précédente, car ils ont incorporé un système d’ouverture de type coque que Motorola a également augmenté dans le Razr. Samsung a mis de côté les expériences et au lieu de cela il a repris ce qu’ils dominent si bien depuis plusieurs années: l’expérience des smartphones traditionnels à travers format vertical.

Et c’est que lorsque le Galaxy Z Flip est ouvert, il ressemble au téléphone portable dans votre poche. Il s’agit maintenant de profiter de ce qui fonctionne déjà bien, mais d’intégrer une technologie qui apporte divers avantages. Nous passons en revue ci-dessous toutes ses fonctionnalités.

Taille et poids

Selon les données fournies par la société, le Galaxy Z Flip mesure 73,6 mm de long, 87,4 de haut et 17,3 de large lorsqu’il est fermé. Une fois ouvert, ses dimensions iront à 73,6 x 167,3 x 7,2 mm. Son poids est de 183 grammes.

Écran

Le Galaxy Z Flip, bien que ne correspondant pas à la qualité des panneaux de la famille S20, intègre un Écran pliant Dynamic AMOLED de 6,7 pouces avec résolution Full HD + (2636 x 1080), 425ppp et format 21.9: 9 —Quand il est ouvert; Malheureusement, le taux de rafraîchissement ne sera pas de 120 Hz comme dans le S20. Dans la partie supérieure, vous pouvez voir la perforation centrale qui donne de l’espace à la chambre avant. Ce dernier sera détaillé plus loin.

Il possède également un revêtement en cristal (UTG) mince, flexible et résistant pour augmenter la durabilité; Il a été breveté par Samsung. A priori, cela devrait faire oublier les problèmes du Galaxy Fold, dont la couche plastique s’est avérée être un véritable casse-tête pour le constructeur. L’une de ses principales attractions, et dans laquelle Google a collaboré directement, sera la “Mode Flex”, ce qui permettra au téléphone d’être ouvert à un angle légèrement supérieur à 90 degrés; la moitié de l’écran affichera la vue principale d’une application, tandis que l’autre offrira l’accès à des fonctions supplémentaires de l’application.

Samsung a travaillé en étroite collaboration avec Google pour concevoir une interface utilisateur avec le mode Flex, qui offre une expérience utilisateur personnalisée pour le facteur de forme pliable avant Galaxy Z Flip unique. Il est désormais possible de regarder et de parcourir facilement YouTube, tout en diffusant du contenu en haut et en recherchant d’autres vidéos, les descriptions sont lues et les commentaires sont écrits en bas.

De plus, sur le toit il y a un Petit écran Super AMOLED 1,1 “ avec une résolution de 300 x 112 pixels et 303ppp. Il sera utilisé par le système d’exploitation pour afficher des informations de base telles que l’heure, la météo et même les appels entrants et autres notifications.

L’une des plus grandes inconnues était la charnière. Samsung l’a baptisé Hideaway, et le décrit comme “une œuvre d’art d’ingénierie qui garantit que chaque pli et déploiement est lisse et stable. Le système de charnière Hideaway intègre également la nouvelle technologie de numérisation de Samsung, qui utilise des fibres de nylon pour repousser la saleté et la poussière“ajoutent-ils.

Processeur, RAM et stockage

À l’intérieur de l’appareil se trouve un Processeur Snapdragon 855+, l’une des dernières propositions de Qualcomm pour la gamme haut de gamme. De son côté, la RAM atteint 8 Go, tandis que le stockage interne reste dans le négligeable 256 Go. Cela embrassera la norme UFS 3.0, qui se traduira par une vitesse de lecture et d’écriture plus rapide.

Caméras

La section photographique du Z Flip, bien que n’étant pas sa principale force, intègre suffisamment de capteurs pour capturer une bonne qualité. Dans la région frontale, un capteur de 10 mégapixels (f / 2.4) pour les selfies et les vidéoconférences. L’arrière reste dans un Configuration à deux caméras avec capteurs principal et grand angle de 12 mégapixels (ouvertures f / 1,89 et f / 2,2, respectivement).

Batterie, biométrie et connectivité

Le Galaxy Z Flip a un Batterie de 3300 mAh – divisé de chaque côté du téléphone mobile – avec une capacité de charge rapide allant jusqu’à 15 W et, comme presque toute l’industrie, il offre un support pour la recharge sans fil en utilisant la norme Qi.

Il convient de noter qu’en raison de la conception du terminal, Samsung a été contraint de placer le capteur d’empreintes digitales sur le côté. De plus, il n’a pas encore été possible de proposer le lecteur d’empreintes digitales à ultrasons dans un panneau pliant.

En termes de connectivité, le téléphone dispose de Bluetooth 5.0, 4G LTE, NFC, Wi-Fi 6 et même d’un port USB Type-C. Oui, il a suivi les étapes du Galaxy S20 pour se passer du port jack 3,5 mm Pour connecter un casque.

Samsung Galaxy Z Flip

Processeur

Snapdragon 855+

Mémoire RAM

8 Go

Stockage

256 Go UFS 3.0

Écran

AMOLED dynamique de 6,7 pouces avec résolution Full HD + (2636 x 1080) et 425 dpi

Affichage de la couverture

Écran Super AMOLED 1,1 pouces avec une résolution de 300 x 112 et 303 dpi

Caméra frontale

Capteur 10 mégapixels avec ouverture f / 2,4

Chambre principale

Capteur 12 mégapixels avec ouverture f / 1,8

Caméra grand angle

Capteur 12 mégapixels avec ouverture f / 2,2

La batterie

3,300 mAh

Biométrie

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Connectivité

Bluetooth 5.0, 4G LTE, USB Type C, NFC et Wi-Fi 6

Les couleurs

Miroir violet (violet) et miroir noir (noir)

Prix

1 500 euros en Espagne et 32 ​​999 au Mexique

La disponibilité

14 février en Espagne et 28 du même mois au Mexique

