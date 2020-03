Samsung Galaxy Z Flip dans cette édition limitée romantique avec des roses et des fleurs

caviar, une entreprise russe spécialisée dans la production de smartphones et d’accessoires de luxe, a créé un variante particulière de Samsung Galaxy Z Flip avec un look romantique et rétro. Le corps du smartphone a en fait un panneau argenté avec une série de coeurs perlés le long des bords. Au centre, cependant, ce panneau a un composition florale peinte à la main, faite de couleurs douces et délicates, allant du rose ancien à la sérénité bleu clair.

En plus du Édition Pearl RoseCaviar a également fabriqué deux autres variantes du Samsung Galaxy Z Flip: le Édition Pearl Orchid, qui se caractérise par la présence de orchidées peint à la main; et le Édition Bouquet de Perles, dans lequel un bouquet de fleurs violettes.

Samsung Galaxy Z Flip Limited Edition, caractéristiques et prix

De chaque modèle, le caviar ne fait que quatre-vingt-dix-neuf unités, en vente au prix suggéré de 5 780 $ sur le site officiel de l’entreprise. Les caractéristiques du smartphone sont celles communiquées par Samsung. Ci-dessous, nous rapportons la fiche technique de Samsung Galaxy Z Flip.

Dimensions: ouvert: 167,3 x 73,6 x 7,2 mm; plié: 87,4 x 73,6 x 17,3 mm; poids: 183 g

Écran: AMOLED 6,7 pouces, résolution 1080 x 2636 pixels (densité ~ 425 ppp), HDR10 +; Capot de l’écran: 1,1 “, Super AMOLED, 112 x 300 pixels

SoC: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm), processeur Octa-core (Kryo 485 1 × 2,95 GHz et Kryo 485 3 × 2,41 GHz et Kryo 485 4 × 1,78 GHz), GPU Adreno 640 (700 MHz)

Mémoire: 8 Go de RAM + 256 Go de mémoire interne non extensible

Caméra externe: 12 MP, f / 1,8, 27 mm (large), 1 / 2,55 “, 1,4 µm, PDAF double pixel, OIS

12 MP, f / 2,2, 12 mm (ultra large), 1,12 µm

Caméra frontale: 10 MP, f / 2,4, 26 mm (large), 1,22 µm, PDAF

Connectivité: Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.0; GPS, GLONASS, GALILEO, BDS; NFC; USB type C

Batterie: 3300 mAh Li-Po non amovible; Charge rapide 15 W; Recharge sans fil