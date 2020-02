Samsung Galaxy Z Flip disponible en plusieurs versements avec 3 Italie

On peut enfin annoncer que le très attendu Samsung Galaxy Z Flip il a été officiellement présenté et depuis hier 15 février 2020 il est déjà disponible en plusieurs fois avec l’opérateur 3 Italia.

Ce dernier vous permettra en effet d’acheter le nouveau smartphone de la société sud-coréenne, en plusieurs fois avec l’offre Édition spéciale All-In Power. Découvrons tous les détails ensemble.

3 Italia permet l’achat en plusieurs fois du tout nouveau Samsung Galaxy Z Flip

Comme on peut également le voir sur la page officielle de l’opérateur, 3 Italia permet désormais l’achat du tout nouveau Galaxy Z Flip en combinaison avec l’offre All-In Power Special Edition. L’appareil peut être acheté avec un avance de 99,99 euros et 30 mensualités de 39,99 euros par débit d’une carte de crédit ou d’un compte courant. Chaque mois, vous devrez également augmenter le coût du smartphone 11,99 euros de l’option tarifaire.

L’option en question fournit minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, SMS illimités à tous les numéros nationaux et bien 100 Go du trafic Internet avec Giga Bank afin de ne pas perdre de trafic non utilisé. Tous les utilisateurs qui ne sont pas encore 3 clients Italia pourront en activer un nouvelle SIM au prix de 6,99 euros avec la promesse de rester avec l’opérateur pendant au moins 24 mois. Au contraire, l’amende à payer sera de 2,04 euros pour chaque mois restant.

Si, au contraire, vous avez réussi le concours pendant moins de 60 jours, la carte SIM coûtera 10 euros plus 19 euros supplémentaires. En cas de résiliation anticipée du contrat d’acomptes provisionnels, les acomptes manquants peuvent être facturés par l’utilisateur, soit une seule solution soit en conservant son forfait mensuel. Je vous rappelle que l’offre All-In Power Special Editon prévoit l’activation du Plan de base Power29. Pour toutes autres informations, visitez le site officiel de l’opérateur.