Le Samsung Galaxy Z Flip récemment introduit est officiellement arrivé en Espagne. Après avoir été dévoilé mardi par la technologie sud-coréenne à San Francisco, le smartphone pliable est déjà disponible pour ceux qui souhaitent réserver une unité sur le territoire espagnol.

Il s’agit du deuxième appareil à écran pliable que l’entreprise commercialise et celui qui a un vocation à toucher le grand public, après le cher Galaxy Fold. Avec lui, Samsung espère proposer ce nouveau concept de smartphone à un plus grand nombre de personnes, en pariant également sur un lancement agressif en termes de disponibilité, permettant de l’acquérir dans un plus grand nombre de pays que celui mentionné ci-dessus.

En outre, le Galaxy Z Flip change complètement le format, misant sur un “type de coque” qui replie l’appareil dans sa moitié verticale, résultat une fois plié en un petit téléphone presque carré. Le résultat est similaire à ce que Motorola propose également avec son nouveau Razr, profitant de la qualité flexible du terminal pour compacter la taille totale lorsqu’il n’est pas utilisé.

Samsung Galaxy Z Flip en Espagne: prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy Z Flip arrivera sur le marché dès le lendemain 14 février, profitant ainsi de la Saint-Valentin. Cependant, il peut déjà être réservé sur le site officiel de l’entreprise, en pouvant en assurer un en ayant une unité le plus tôt possible.

Concernant le prix, la marque opte pour une figurine ronde et la laisse située dans le 1500 euros pour la seule version que l’entreprise commercialisera, 256 Go de stockage interne et 8 Go de RAM. Cela fait une différence appréciable par rapport aux 2 020 € du Galaxy Fold. Le Samsung Galaxy Z Flip, en outre, est disponible en deux couleurs différentes: Mirror Purple et Mirror Black.

