Samsung Galaxy Z Flip est enfin disponible à l’achat

À partir d’aujourd’hui, tu peux acheter Le nouveau smartphone pliable de Samsung: le Galaxy Z Flip. Présenté le 11 février à l’occasion de Galaxy Unpacked, événement au cours duquel Samsung a également présenté les nouveaux smartphones de la série S20, le Galaxy Z Flip présente le design révolutionnaire à clapet, se pliant dans un facteur de forme élégant et compact, ce qui rend cet appareil idéal pour tenir dans votre poche ou dans la paume de votre main.

L’un des aspects les plus révolutionnaires de Samsung Galaxy Z Flip est là Mode Flex, qui est activé lorsque le smartphone est ouvert à angle droit: dans ce cas, l’affichage est automatiquement divisé en deux écrans à partir de 4 pouces chacun, offrant un nouveau niveau d’expérience multitâche.

L’écran supérieur, par exemple, peut être utilisé pour visualiser des images, des vidéos et d’autres contenus, tandis que l’écran inférieur peut être utilisé pour vérifier ce contenu et accéder à diverses informations. Un exemple peut être donné en prenant l’application YouTube comme référence. Lorsque le Z Flip est en mode Flex, l’écran supérieur lit le contenu en streaming; la partie inférieure, d’autre part, peut être utilisée pour rechercher d’autres vidéos, lire des descriptions ou écrire des commentaires.

Samsung Galaxy Z Flip, spécifications techniques et prix

Ci-dessous, les spécifications techniques du produit.

afficher: Écran Infinity Flex de 6,7 pouces (21,9: 9) Dynamic AMOLED FHD +, résolution 2636 x 1080 pixels; capot d’écran (externe) Écran Super AMOLED 1,1 pouces, résolution 300 x 112 pixels

Caméra arrière: Ultra MP 12 MP: grand angle F2.2 + 12 MP, AF double pixel, OIS, F1.8; Zoom numérique jusqu’à 8x; Enregistrement HDR10 +; Suivi AF

Caméra frontale: 10 MP Dual Pixel: F2.4

processeur: Processeur Qualcomm SM8150 + Octa-core, 64 bits 7 nm

mémoire: 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage interne

batterie: 3 300 mAh; charge rapide avec câble et sans fil

Système d’exploitation: Android 10

connectivité: Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 / 5 Ghz), VHT80 MU-MIMO, 256QAM, Bluetooth v 5.0 (LE jusqu’à 2 Mbps), ANT +, USB Type-C, NFC

capteurs: Capteur d’empreintes digitales capacitif (latéral), accéléromètre, baromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur Hall (numérique, analogique), capteur de proximité, capteur de lumière RVB

authentification: capteur d’empreintes digitales, reconnaissance faciale

Samsung Galaxy Z Flip est en vente en quantités limitées dans les couleurs Mirror Purple et Mirror Black al prix de 1520 euros.