Samsung Galaxy Z Flip et Galaxy S20 Ultra: fuite plus de détails

Samsung commence à finaliser les détails pour faire connaître le Samsung Galaxy Z Flip et Samsung Galaxy S20 Ultra, le prochain smartphone pliable et le produit phare de la marque, respectivement. Avec plusieurs de ses détails déjà révélés officieusement au cours des derniers jours, de nouvelles fuites fournissent plus de données sur deux des appareils les plus attendus au cours de ce premier semestre.

Avec trois nouveaux terminaux qui arriveront pour prendre le relais de la gamme “S” de la marque, celui sur lequel tous les regards se posent est le Galaxy S20 Ultra, dont beaucoup a été dit jusqu’à présent. Sans aller plus loin, à la fin de la semaine dernière, toutes les spécifications des versions 5G de ces appareils ont été découvertes, en plus de l’émergence d’informations qui soulignaient que le zoom optique à dix grossissements dont on a tant parlé ne le sera pas, mais que utilisera une technique d’écrêtage pour y parvenir.

Quelques jours plus tard, via Ishan Agarwal et Ben Geskin, deux personnalités connues de l’industrie pour leurs sources et fuites, publient une recréation (en tête de cet article) de la façon dont le Samsung Galaxy S20 Ultra pourrait enfin être. Il met en évidence de manière très spéciale ce nouveau module photographique à l’arrière, dans lequel vous pouvez voir les différents objectifs, avec un rôle de premier plan pour cela au format périscope avec zoom numérique jusqu’à 100x.

Samsung Galaxy Z Flip: la modestie comme valeur

En plus de ceux mentionnés, le Samsung Galaxy Z Flip sera, bien sûr, l’une des stars de l’événement à venir. Le deuxième pari de la technologie sud-coréenne pour les écrans pliants ce sera totalement différent de ce que nous avons vu l’année dernière avec le Samsung Galaxy Fold, en changeant le format et en contenant ses spécifications pour obtenir un prix de vente plus abordable dans la poche du consommateur.

Agarwal s’aventure à cette occasion pour confirmer certains détails de ce dispositif de pliage, au-delà de ceux précédemment connus. De cette façon, il garantit que le Galaxy Z Flip arrivera avec un Écran AMOLED de 6,7 pouces, une caméra arrière de 12 mégapixels, une façade de 10 MP et 256 Go de stockage interne. De plus, vous aurez une batterie entre 3300 et 3500 mAh et deux options de couleurs: noir ou violet.

En ce qui concerne le prix, le Samsung Galaxy Z Flip devrait fixer sa valeur à certains 850 $.

