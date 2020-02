Samsung, Huawei, OnePlus et iPhones à SAR élevé

A ce jour, l’utilisation quotidienne du smartphone est désormais nécessaire pour pouvoir réaliser de nombreuses activités. L’appeler, c’est maintenant réductrice, en fait, parce qu’il remplit de nombreuses fonctions qui n’ont pas grand-chose à voir avec les tâches qu’il a été appelé à accomplir jusqu’à il y a une décennie.

Pourtant, les smartphones émettent une certaine quantité de rayonnement, qui varie d’un modèle à l’autre, car leur fonctionnement est basé sur les principes de l’électromagnétisme. En particulier, lors des appels, les appareils émettent un une plus grande quantité d’ondes électromagnétiques, dont un pourcentage est absorbé par notre corps.

Pour définir quel pourcentage, le SAR, c’est-à-dire l’indice pour définir le débit d’absorption spécifique qui est mesuré en W / kg. Un SAR plus élevé correspond à un pourcentage le plus élevé de rayonnement pouvant pénétrer notre corps.

Smartphone et rayonnement: la liste officielle avec les valeurs SAR de chaque appareil

Smartphones moins dangereux

Motorola Moto G7 – 0,45 W / kg

Wiko View 2 – 0,43 W / kg

Téléphone Razer – 0,42 W / kg

Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) – 0,381 W / kg

LG V30 – 0,375 W / kg

ASUS ZenFone Max Pro (M2) – 0,347 W / kg

Samsung Galaxy S8 – 0,32 W / kg

Samsung Galaxy J4 + – 0,32 W / kg

Lame ZTE V9 – 0,32 W / kg

LG V40 ThinQ – 0,318 W / kg

Samsung Galaxy J6 + – 0,31 W / kg

Lame ZTE A610 – 0,31 W / kg

Motorola Moto G5 Plus – 0,30 W / kg

Motorola Moto Z – 0,30 W / kg

Samsung Galaxy S9 + – 0,29 W / kg

Wiko View 2 Go – 0,287 W / kg

PH-1 essentiel – 0,28 W / kg

LG Q6 / Q6 + – 0,28 W / kg

HTC U11 Life – 0,28 W / kg

Samsung Galaxy S8 + – 0,26 W / kg

Samsung Galaxy S7 edge – 0,26 W / kg

Samsung Galaxy A8 – 0,24 W / kg

LG G7 – 0,24 W / kg

LG G6 – 0,235 W / kg

Nokia 6-0,207 W / kg

Samsung Galaxy Note 8 – 0,173 w / kg

ZTE Axon Elite – 0,17 W / kg

Smartphones modérément dangereux

Apple iPhone 8 Plus – 0,99 W / kg

Huawei Mate 20 – 0,99 W / kg

Google Pixel 2 XL – 0,98 W / kg

Xiaomi Mi8 Pro – 0,969 W / kg

Xiaomi Mi A2 – 0,963 W / kg

Huawei P10 – 0,96 W / kg

Huawei Mate 20 Pro – 0,96 W / kg

Google Pixel 2 – 0,93 W / kg

Huawei P10 Plus – 0,89 W / kg

Huawei P10 Lite – 0,89 W / kg

Sony Xperia XZ – 0,870 W / kg

Apple iPhone X – 0,87 W / kg

Huawei Mate 10 Pro – 0,87 W / kg

Huawei P Smart 2019 – 0,83 W / kg

Huawei P20 – 0,76 W / kg

Huawei P20 Lite – 0,75 W / kg

Xiaomi Mi8 Lite – 0,749 W / kg

LG G5 – 0,737 W / kg

Huawei P20 Pro – 0,73 W / kg

Apple iPhone SE – 0,720 W / kg

Sony Xperia X – 0,720 W / kg

Nokia 8 – 0,711 W / kg

HTC U11 + – 0,63 W / kg

Honor 10 Lite – 0,6 W / kg

Redmi Note 7 – 0,591 W / kg

ASUS ZenFone Zoom S – 0,588 W / kg

Xiaomi Mi A2 Lite – 0,547 W / kg

Motorola Moto G7 Plus – 0,542 W / kg

Pocophone F1 – 0,537 W / kg

Samsung Galaxy S10 +– 0,516 W / kg

Nokia 8.1 – 0,514 W / kg

Razer Phone 2-0,508 W / kg

Smartphones très dangereux

Xiaomi Black Shark 2 – 1,92 W / Kg

Sony Xperia XA2 Plus – 1,9 W / Kg

Xiaomi Mi A1 – 1,75 W / kg

OnePlus 5T – 1,68 W / kg

Huawei Mate 9-1,64 W / kg

Sony Xperia double type 1,62 W / Kg

Xiaomi Mi Max 3-1,58 W / kg

OnePlus 6T – 1,55 W / kg

HTC U12 Life – 1,48 W / kg

Honor 8-1,5 W / kg

Huawei P9 Plus – 1,48 W / kg

Motorola Moto Z2 Play – 1 455 W / kg

Xiaomi Mi Mix 3-1,45 W / kg

Huawei GX8 – 1,44 W / kg

Huawei P9 – 1,43 W / kg

Huawei Nova Plus – 1,41 W / kg

Google Pixel 3 XL – 1,39 W / kg

OnePlus 5 – 1,39 W / kg

Xiaomi Mi9– 1 389 W / kg

IPhone 7 d’Apple – 1,38 W / kg

Huawei P9 Lite – 1,38 W / kg

Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W / kg

HTC Desire 12/12 + – 1,34 W / kg

Google Pixel 3 – 1,33 W / kg

OnePlus 6 – 1,33 W / kg

IPhone 8 d’Apple – 1,32 W / kg

Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 W / kg

ZTE Axon 7 Mini – 1,29 W / kg

BlackBerry DTEK60 – 1,28 W / kg

Honor 9 – 1,26 W / kg

Apple iPhone 7 Plus – 1,24 W / kg

Sony Xperia XZ Premium – 1,21 W / kg

Honor 5C – 1,14 W / kg

Sony Xperia X Compact – 1,08 W / kg