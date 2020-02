Samsung, jusqu’à 150 euros de remise pour l’achat d’un nouveau smartphone

Samsung a lancé une promotion visant à récompenser ses clients les plus fidèles. Merci à l’initiative Puissance de 10 passes, tous les utilisateurs de Samsung qui ont enregistré leur propre appareil Galaxy sur l’application Membres Samsung, peut profiter d’un coupon de réduction à appliquer à l’achat d’un nouveau smartphone.

Samsung Power of 10 Pass, coupon de réduction de 100 ou 150 euros pour l’achat d’un nouveau smartphone

Plus précisément, un sera appliqué remise de 100 euros si tu veux acheter un Samsung Galaxy S10, un Samsung Galaxy S10 + ou un Samsung Galaxy S10 + 5G; et une remise de la valeur de 150 euros pour l’achat d’un Samsung Note 10, un Samsung Note 10+ ou un Samsung Note 10+ 5G. L’offre sera valable jusqu’au 19 mars sur la boutique en ligne Samsung et dans les magasins participants, tels que:

UNIEURO (Unieuro, Unieuro City, Unieuro par Iper)

MediaWorld

EURONICS (Euronics City, point Euronics, Euronics)

EXPERT (Ville d’experts, groupe d’experts, expert)

TRONY

EMS, comète, Supermedia, Zanatta Valerio Elettrodomestici, Agosti S.n.c, Castagna F.lli SPA, Euro Elettrica S.a.s, Al Pentolone srl Vigonza, Mini-Trony, Sinergy, Elettrodomestici Cucchi srl, Lazzarini SRL, Marcatoni di Marcatoni M. et C. snc, Marchina Elettrodomestici de P. et A. Marchina sns, Radio Gianni srl, Leonardelli srl

Pour ceux en possession d’un Appareil Samsung de la série Galaxy pas encore enregistré, vous devez d’abord l’associer à votre compte Samsung de l’application Samsung Members afin de profiter de la promotion. Ce sera possible téléchargez le coupon de réduction directement depuis l’application. Cela devra alors être présenté directement à la caissière si vous achetiez votre smartphone dans l’un des points de vente mentionnés ci-dessus, ou entrez le code dans la boite Code promotionnel sur la boutique en ligne Samsung. Pour plus d’informations, nous vous recommandons de consulter le Site officiel de Samsung.