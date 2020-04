Samsung Knox: haute sécurité pour votre smartphone

En tant qu’utilisateurs, nous accordons une attention croissante à la sécurité de nos ordinateurs. Nous nous inquiétons de l’installation de solutions antivirus, nous essayons de faire des copies de sauvegarde, nous avons des gestionnaires de mots de passe et certains s’inquiètent même de problèmes plus «avancés», comme l’activation de l’authentification à double facteur pour certains des services que nous utilisons le plus.

Cependant, en ce qui concerne notre smartphone, nous nous soucions rarement autant de sa sécurité. Ce qui est encore contradictoire, si l’on considère que c’est le appareil électronique que nous utilisons le plus et généralement dans lequel nous stockons nos informations les plus confidentielles: photographies, documents, applications bancaires, etc.

Les fabricants de sécurité ne se lassent pas de le répéter: si vous protégez votre PC, pourquoi ne faites-vous pas de même sur votre mobile? La bonne nouvelle, cependant, est que certains fabricants d’appareils mobiles s’inquiètent de l’importance de la sécurité des données de leurs utilisateurs.

L’un des plus éminents dans ce domaine est Samsung, qui intègre sa plateforme de sécurité Samsung knox sur tous vos smartphones, tablettes et wearables, mais aussi sur nombre de vos appareils. En ce sens, Samsung Knox est conçu pour protéger ces appareils au niveau matériel et logiciel, par exemple en garantissant les photos que nous pouvons avoir sur notre smartphone contre les intrusions, les malwares et autres menaces.

Mais qu’est-ce que Samsung Knox exactement et comment ça marche?

La première chose à noter à propos de Samsung Knox est qu’il s’agit d’un solution de sécurité multicouche. Cela signifie qu’il protège l’appareil à l’échelle mondiale: dès le démarrage, vérifiant que le système d’exploitation n’a pas été compromis et tout au long de son fonctionnement, contrôlant la sécurité des applications installées, chiffrant nos données personnelles , stockant dans un espace sécurisé nos informations biométriques et les informations d’identification que nous utilisons pour payer … etc.

Comme nous l’avons souligné précédemment, cette tâche de protection globale s’effectue sur deux fronts: celui du logiciel et celui du matériel. Pour ces derniers, chez Samsung ils misent sur ce qu’ils ont baptisé “le bit Knox”: une clé enregistrée en hardware lors de la fabrication de chaque terminal et qui ne peut pas être modifiée par logiciel. Ce «bit Knox» fonctionne en pratique comme un fusible, donc lorsqu’une tentative d’intrusion ou une attaque se produit, le système de sécurité qui isole les données sensibles du terminal est déclenché.

Cette fonctionnalité est si avancée qu’elle a été reconnue par un grand nombre d’organisations à l’échelle internationale, mettant en évidence la certification Common Criteria et les certifications du gouvernement américain. Dans notre pays, le National Cryptologic Center à travers son organisme de certification a qualifié de ENS (National Security Scheme) Élevé les principaux téléphones et tablettes Samsung Galaxy Mais comme nous l’avons dit, Samsung Knox fonctionne en différentes couches. Voyons quels sont les principaux.

Améliorations de la sécurité: Knox protège les applications et les données en définissant strictement ce que chaque processus peut faire et à quelles données il peut accéder.

Protection et chiffrement à l’exécution: Knox vérifie la sécurité de l’appareil à la fois au démarrage et au moment de l’exécution du système d’exploitation, en s’assurant qu’il n’a pas été modifié et en empêchant tout accès non autorisé au noyau.

Architecture de la zone de confiance: Knox tire parti de l’architecture du processeur dans laquelle les calculs sont isolés du reste des opérations de l’appareil pour protéger les données les plus confidentielles.

Démarrage sécurisé: Pour éviter que les mesures de sécurité ne soient contournées ou violées, Knox utilise des protections de temps de démarrage soutenues par la racine matérielle de confiance qui permet de vérifier l’intégrité du périphérique pendant le processus de démarrage.

Cryptage des données: Par défaut, toutes les données sont cryptées en toute sécurité. En cas de vol ou de perte de l’appareil, celui qui possède notre appareil ne pourra pas accéder à son contenu, qui n’est décrypté que lorsqu’il est déverrouillé de manière valide.

Isolement des données: Nos données les plus sensibles peuvent être complètement isolées, transférées vers un emplacement sécurisé sur l’appareil, appelé le dossier sécurisé, afin qu’elles soient hors de portée des autres.

Samsung Knox au quotidien

À partir du moment où nous allumons notre terminal le matin jusqu’à ce que nous l’éteignions la nuit, Samsung Knox fonctionne complètement transparent pour les utilisateurs. À tel point que nous n’avons à aucun moment à nous soucier de Knox. Et pourtant, le travail de Knox va plus loin, en s’intégrant dans certaines des applications les plus populaires que nous utilisons quotidiennement.

Mettons ce dîner que nous venons de payer en utilisant notre smartphone et l’application Samsung Pay. Les identifiants bancaires que nous utilisons pour payer sont sécurisés par Samsung Knox, qui garantit que le client Samsung Pay et le cadre de paiement et les informations associées fonctionnent dans un domaine isolé.

Avant, nous parlions de l’importance de gérer nos mots de passe. Eh bien, Samsung Pass nous offre un service de gestion d’identité en tant que service, afin que nous puissions utiliser nos informations biométriques pour nous identifier dans différents services et applications en ligne. Dans ce cas, Knox garantit que ces données biométriques sont cryptées et restent intactes.

Et si nous devons protéger davantage nos données les plus confidentielles? Grâce à la fonction “Dossier sécurisé”, nous pourrons stocker des données personnelles et des applications dans un espace isolé de notre appareil, qui ne sera accessible que si nous débloquons une couche de sécurité supplémentaire. Ainsi, Safe Folder peut devenir si nous voulons, dans notre espace le plus personnel et privé, celui dans lequel nous aurons la certitude absolue que personne d’autre que nous ne pourra savoir ce que nous conservons.

Knox intervient même lorsque nous faisons du sport. En rejoignant Samsung Health, le suivi de notre poids, des mesures prises, de la consommation de calories et même de notre glycémie est protégé. Avez-vous besoin de plus de raisons?