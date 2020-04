Samsung, le Coronavirus pèse lourdement sur les bilans de l’entreprise

La pandémie provoquée par la Le coronavirus a effectivement bloqué les opérations dans le monde entier. Avec les utilisateurs qui ne peuvent pas quitter leur domicile et les industries arrêtées, la crise sanitaire devient également une crise économique. Voici donc que même des géants comme Samsung doivent revoir leurs plans pour 2020.

La marque coréenne a en effet décidé de couper la production de smartphones pour le mois d’avril 2020. Selon ce qui a été divulgué, Samsung est passé d’une production moyenne de 25 millions d’appareils à seulement 10 millions. Il faut considérer que chaque année, le géant de la technologie peut produire plus de 300 millions de terminaux.

En effet, le verrouillage a eu des répercussions directes sur la production. Les usines en Inde et au Brésil ont été totalement bloqués et ne peuvent donc pas produire. De plus, la présence de stocks en mars à ce sujet signifie qu’il est inutile de continuer à produire à pleine capacité. En fait, si le marché n’est pas en mesure d’absorber l’offre, Samsung pourrait bientôt être inondé d’appareils invendus.

Habituellement, Samsung essaie de produire la plupart de leurs appareils au premier trimestre de l’année pour compenser la demande toute l’année. Évidemment, cette situation inhabituelle a dû changer les plans de l’entreprise. La production pourrait revenir à la situation normale vers mai, en tenant toujours compte de la propagation du coronavirus.

Dès que la situation se sera stabilisée, Samsung s’attend à ce que les ventes reviendront à des niveaux acceptables au second semestre. Cependant, le blocus des premiers mois aura un impact lourd sur le bilan avec une baisse des ventes, actuellement estimé à 10%, mais cela pourrait également augmenter.