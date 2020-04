Samsung met à jour le Galaxy M31 et tout s’écroule

Parmi les nombreux appareils Samsung met à jour dans cette période il y a aussi il Galaxy M31. Ce n’est pas une mise à jour complète comme celle des autres modèles car elle n’affecte que un changement de firmware et l’arrivée du correctif de sécurité en avril. Une chose simple, mais les premières sorties en Inde ont révélé de nombreux problèmes.

De nombreux propriétaires de ce modèle de smartphone de marque Samsung ont afflué sur Twitter pour se plaindre. Leurs smartphones ils ont soudainement cessé de travailler suivre le patch susmentionné qui, entre autres, n’a jamais pu être terminé; les dommages sont survenus au cours du processus lui-même.

Samsung et le problème des mises à jour

Même le Galaxy A70 a présenté quelques problèmes lors de la transition vers Android 10, mais le problème semble très différent de celui enregistré par les propriétaires d’un Galaxy M31. Par conséquent, pour éviter les problèmes, il est suggéré d’éviter d’accepter la mise à jour. a été bloqué directement depuis Samsung. Le géant sud-coréen travaille actuellement à régler la situation.

Le problème est plus grave que la normale et pour une raison simple. L’Inde, comme d’autres pays, est en quarantaine complète et en cas d’urgence Covid-19. Avoir un smartphone fonctionnel est essentiel, pour rester en contact avec ses proches, mais aussi pour ne pas devenir fou de nous. Une erreur ennuyeuse que Samsung devra rapidement pardonner. En tout cas, c’est un problème qui peut arriver à tous les OEM, même au mieux.