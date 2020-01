Samsung met tout en œuvre pour promouvoir les Galaxy S20 et Z Flip – .

Nous sommes à moins de deux semaines de la prochaine génération de téléphones mobiles phares de Samsung, y compris la série Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip à clapet repliable. Quiconque a récemment suivi les actualités technologiques doit avoir rencontré plusieurs fuites Galaxy S20 et Z Flip qui ont révélé tous leurs secrets. Alors que les fans de la série Galaxy S ne seront pas surpris le 11 février, les acheteurs de smartphones qui ne sont pas amateurs de nouvelles technologies apprécieront certainement les nouveaux téléphones une fois qu’ils commenceront à les voir dans les magasins. Quant à Samsung, la société veut s’assurer que tout le monde sait que son premier événement Unpacked de l’année arrive bientôt, et elle a tout mis en œuvre pour promouvoir le lancement prochain des téléphones Galaxy.

Samsung a installé de nombreux panneaux d’affichage dans le monde et a publié un nouveau clip qui fait allusion “à la forme des choses à venir”, selon une nouvelle annonce.

Le teaser officiel, intitulé Change the shape of the future, ne montre aucun des deux téléphones mais taquine le nouveau clapet pliable à l’aide de ce qui semble être des téléphones rectangulaires cachés sous un couvercle. Le teaser semble également taquiner le grand changement de nom de la série Galaxy S. Les téléphones seront appelés Galaxy S20 au lieu de S11, une décision marketing de Samsung qui aurait pour but de faire paraître le dernier modèle Galaxy S plus récent que l’iPhone. Certains disent que le changement de nom du Galaxy S20 alignera le numéro du téléphone sur l’année de sa sortie. Mais nous devrons attendre 2021 pour voir si le S20 est suivi par le S21 ou le S30 – mon argent est sur ce dernier.

Samsung a utilisé certaines des mêmes images pour planter des panneaux d’affichage massifs à travers le monde, dans des endroits comme la Place de la Concorde à Paris, en France:

Ou l’extérieur du Duomo de Milan, Italie:

Et Times Square à New York:

L’énorme campagne de marketing de Samsung pour le Galaxy S20 se poursuivra avant l’arrivée du téléphone, ce qui signifie que vous verrez de nombreux teasers similaires S20 et Z Flip dans plusieurs endroits du monde.

Le Galaxy S20 sera disponible en précommande juste après l’événement du 11 février, selon des rumeurs, tandis que le Galaxy Z Flip sera lancé quelques jours plus tard.

