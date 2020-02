Samsung montre des publicités tierces dans l’application pour téléphone sur son Galaxy Z Flip de 1400 $, et nous ne pouvons pas le croire – .

Dans un article de blog qui a attiré beaucoup d’attention aujourd’hui, l’ingénieur logiciel Tumblr Steve Streza a appelé Apple assez durement pour ce qu’il considère comme le fabricant d’iPhone poussant beaucoup trop de publicités sur le visage de ses utilisateurs. Ces publicités commercialisent généralement de nouveaux services et abonnements Apple comme Apple TV + et Apple News +, et parce que l’activité de services de l’entreprise qui englobe ces offres est un tel objectif pour Apple en ce moment, l’argument de Streza est qu’Apple va beaucoup trop loin dans la publicité de ces produits.

Dans l’ensemble, écrit Streza, l’activité de services d’Apple a récolté 12,7 milliards de dollars au premier trimestre 2020, soit près d’un sixième des revenus globaux d’Apple pour le trimestre. “Tout cet argent provient des portefeuilles de 480 millions d’abonnés, et leur objectif est de porter ce nombre à 600 millions cette année”, lit-on dans le post de Streza. “Mais pour ce faire, Apple a eu recours à des tactiques insidieuses pour attirer ces personnes: les publicités. Beaucoup, beaucoup d’annonces, sur des appareils pour lesquels vous payez. » Voici des exemples du genre de choses dont il parle.

Si vous ouvrez l’application Apple News pour la première fois, vous pouvez être accueilli avec un affichage plein écran qui ressemble à ceci avant de plonger dans le contenu des nouvelles agrégées que cette application sert:

Source de l’image: Apple

L’application a un niveau gratuit, ainsi qu’une offre d’abonnement de 9,99 $ / mois. C’est ce que Apple vous demande de payer immédiatement, et avec de petits rappels ici et là lorsque vous utilisez le niveau gratuit.

Voici un autre exemple. L’application Apple TV vous permet de regarder des épisodes d’émissions télévisées que vous avez louées ou achetées, ainsi que des films. C’est également votre point d’entrée dans l’offre de télévision par abonnement encore relativement nouvelle d’Apple, Apple TV +. Lorsque j’ouvre l’application, cliquez sur “Regarder maintenant”, puis faites défiler vers le bas, même chose – Apple me demande de m’abonner à son produit de télévision payante. Après avoir fait défiler un peu, voici le message marketing que je vois:

Source de l’image: Apple

Je ne sais pas pour vous, mais cela ne me dérange pas qu’Apple me fasse la promotion d’un niveau payant d’un produit dont je viens d’ouvrir l’application. Je pense que j’ai peut-être également vu un peu de pollinisation croisée, comme des publicités Apple TV + lorsque je fais défiler Apple News +, mais «croire» est le mot clé. Ce n’était certainement pas à un niveau qui m’ennuyait et que je tenais à me rappeler. Ceci, cependant, est au cœur du bœuf de Streza: “Si vous ne vous abonnez pas à ces services”, écrit-il, “vous serez obligé de regarder ces publicités en permanence, soit dans les applications que vous utilisez, soit dans les notifications push. ils sont activés par défaut. “

Encore une fois, je ne peux pas sympathiser avec la dernière moitié de cette phrase, car j’ajuste les notifications push par défaut pour chaque application sur mon téléphone. Si vous ne le faites pas, et je sais que la plupart d’entre vous ne le font pas, pourquoi vous plaindriez-vous alors de recevoir trop de notifications push? Ça n’a aucun sens! (Dans ma meilleure voix Larry David-as-Bernie Sanders.)

Un exemple que Streza utilise est Apple Music, pour lequel il semble avoir reçu cette notification après sa désinscription:

Source de l’image: Apple

“Si vous vous abonnez puis annulez, Apple envoie des notifications push invasives vous demandant de vous réinscrire”, écrit-il. «Celles-ci sont activées par défaut sans demande d’autorisation. C’est, bien sûr, contraire aux règles qu’ils imposent aux autres développeurs »dont il comprend ensuite une partie:

Les notifications push ne doivent pas être nécessaires au fonctionnement de l’application et ne doivent pas être utilisées à des fins publicitaires, promotionnelles ou de marketing direct ou pour envoyer des informations personnelles ou confidentielles sensibles.

Il théorise qu’une des raisons pour lesquelles ces pratiques d’Apple ne sont pas autant évoquées est que les fidèles d’Apple souscrivent probablement à certains ou à tous ces services, éliminant ainsi la nécessité de faire de la publicité pour ces personnes. Pourtant, conclut-il, “il est temps que la communauté des technologies reconnaisse qu’Apple ne conçoit plus leurs produits pour une expérience formidable, mais comme des ventes incitatives pour vous faire entrer dans le jardin aux murs payants.”

D’accord, mais pourquoi alors n’incluons-nous pas Samsung dans cette discussion?

Voici, l’un des endroits les plus ennuyeux imaginables pour inclure des publicités personnalisées sur un smartphone:

Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas me convaincre que ce n’est pas pire que les annonces ci-dessus qu’Apple montre. C’est la différence entre payer près de 1 400 $ pour un téléphone et afficher des annonces pour des choses qui pourraient vous intéresser à chaque fois que vous composez un numéro à appeler, par rapport à l’ouverture d’une application gratuite et à la diffusion d’une annonce pour cette application lorsque vous êtes déjà à l’intérieur il. Heureusement, ces annonces sur les téléphones Samsung liés à son onglet Lieux peuvent être désactivées.

Si je suis déjà dans une application, j’ai pris la décision consciente de l’ouvrir. C’est un point auquel je peux être raisonnablement d’accord avec un coup de pouce pour le payer. L’approche de Samsung équivaut à me forcer à regarder les publicités qui passent avant même que vous ne montiez dans les bandes-annonces avant votre long métrage au cinéma ces jours-ci. Personne n’aime ça. Un public captif n’est pas la même chose qu’un public réceptif.

Source de l’image: Apple Inc.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

