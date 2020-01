Samsung nomme Roh Tae-moon leader de la zone smartphone

Samsung Electronics a nommé Roh Tae-moon, 52, comme neuf leader de la division smartphone de l’entreprise. À ce jour, l’accusation avait été DJ Koh, qui continuera à travailler en tant que co-PDG et chef de la division des communications mobiles et des TI.

L’agence de presse . dit que Roh Tae-moon a été l’un des responsables de la nouvelle stratégie de production externe, une étape qui a permis à la société de réduire les coûts de fabrication de ses produits milieu de gamme et bas de gamme et donc de concurrencer plus fortement Huawei, Xiaomi et d’autres fabricants.

Ce changement stratégique se produit à un moment où Huawei traque Samsung en termes de part de marché mondiale. À l’heure actuelle, le constructeur sud-coréen conserve le leadership grâce au renforcement des moyennes et basses gammes (Galaxy A) et à la faiblesse de la division européenne de Huawei – du fait du veto imposé par les États-Unis -.

Le Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip, juste au coin de la rue

Le relais intervient quelques semaines après le premier Samsung Unpacked de l’année, un événement dans lequel la société devrait présenter officiellement la famille Galaxy S20 et un nouveau smartphone pliable baptisé, pour le moment, sous le nom de Galaxy Z Flip. Avec les deux produits, la société sud-coréenne cherche défendre contre la montée de Huawei et, en même temps, guérir les blessures ouvertes avec le premier Galaxy Fold, dont le lancement commercial a été impliqué dans la polémique après la rupture prématurée des unités précédemment attribuées à divers journalistes et influenceurs.

Des rumeurs pointent La famille Galaxy S20 sera composée, au moins initialement, de trois modèles différents. Tous auraient, selon les informations publiées au cours des dernières semaines, avec une connectivité 5G, des processeurs plus avancés, des écrans avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des caméras plus avancées capables de prendre de meilleures photos dans des conditions d’éclairage défavorables et, en outre, d’enregistrer des vidéos en 8K Le modèle le plus avancé de la nouvelle famille devrait en outre avoir un zoom optique 10x et un hybride jusqu’à 100.

Le smartphone pliable, baptisé par diverses sources telles que Galaxy Z Flip, adoptera le format de coque classique, contrairement au premier Galaxy Fold. Ses spécifications seront inférieures à celles de la famille Galaxy S20, ce qui réduira le prix de détail par rapport à la première génération.

👇 Plus en hypertexte