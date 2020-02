Samsung offrira un Galaxy Home Mini avec le Galaxy S20

Un an et demi après leur annonce officielle, les enceintes intelligentes de Samsung Ils n’atteignent toujours pas le marché. Compte tenu du retard, la société a statué en octobre en veillant à ce que le Galaxy Home ils faisaient partie de leur stratégie et l’un d’eux a finalement verra le jour en 2020.

Après la révélation du nouveau Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 UltraSamsung a décidé offrir le Galaxy Mini en cadeau à ceux qui réservent à l’avance l’un des terminaux. La mauvaise nouvelle: cette offre ne sera disponible en Corée du Sud et rien ne prouve qu’il s’étendra à d’autres pays.

Selon TizenHelp, ceux qui achètent un Galaxy S20 entre le 14 et le 26 février recevront un Galaxy Home Mini. Au cas où vous ne voudriez pas du haut-parleur intelligent, la deuxième option est une imprimante Nemonic post-its. Les autres avantages comprennent un abonnement de 4 mois à YouTube Prime et une réduction de 50% sur le coût de l’assurance réparation des dommages à l’écran pendant un an.

Si la date filtrée par Samsung est correcte, le Galaxy Home Mini serait mis en vente le 12 février en Corée du Sud à un prix approximatif de 99 000 wons (77 euros). Les médias ont capté il y a quelques jours la déclaration officielle de l’orateur sur le site Web coréen, qui a été supprimée quelques heures plus tard. Il n’y a aucune information concernant son lancement dans d’autres régions ou s’il est prévu d’offrir le plus grand modèle.

Le Galaxy Home a été annoncé lors du Samsung Unpacked de 2018 où le Galaxy Note 9 a été révélé. Depuis cette date, nous avons eu peu d’informations sur le haut-parleur alimenté par Bixby. Son frère cadet, le Galaxy Home Mini, a été présenté dans le cadre d’une version bêta publique dans le pays asiatique un an après l’annonce initiale.

Bien que Samsung ait déjà fait les démarches nécessaires auprès de la FTC pour un futur lancement aux États-Unis, la société n’a pas fourni de détails, plus qu’une simple déclaration où il est dit que “l’enceinte intelligente joue un rôle essentiel dans la vision de Samsung pour vous simplifier la vie. “

