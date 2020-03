Samsung One UI 2.1 arrivera sur une nouvelle série de smartphones

Une interface utilisateur 2.1, l’interface utilisateur la plus récente développée par Samsung et mise à disposition, pour le moment, pour le soleil smartphone de la gamme Galaxy S20 et pour le Z Flip, ce sera peut-être bientôt compatible avec une nouvelle série de smartphones Samsung.

Selon un modérateur du forum coréen de Samsung Community, le géant sud-coréen aurait l’intention de mettre à disposition One UI 2.1 pour les smartphones de la série Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Note 9 et Samsung Galaxy S9. On ne sait pas encore quand cela pourrait se produire, car le même modérateur qui a fourni ces informations n’a cependant pas communiqué une éventuelle date de sortie du firmware.

Samsung One UI 2.1, les nouvelles les plus importantes

D’un point de vue fonctionnel, le Samsung One UI 2.1 présente de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Premièrement, One UI 2.1 introduit la fonctionnalité de Écran Zoom. Comme vous pouvez facilement le deviner à partir du nom, cette fonction vous permet de augmenter ou diminuer la taille de tous les éléments affichés à l’écran, en plus de la taille de la police.

Deuxièmement, la One UI 2.1 introduit la Samsung Quick Share, qui permet un partage plus rapide des images, vidéos, documents et autres fichiers entre les appareils Samsung. Enfin, l’interface utilisateur la plus récente développée par Samsung a introduit le Prise en charge de Spotify dans l’application Horloge. De cette façon, vous pouvez définir une alarme en choisissant, comme sonnerie, l’une de vos chansons préférées directement depuis Spotify. Evidemment, pour profiter de cette fonctionnalité, il faudra d’abord téléchargez et installez l’application Spotify sur le smartphone.