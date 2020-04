Samsung pense déjà à des capteurs jusqu’à 600 mégapixels sur votre mobile

Que l’un des grands avantages du renouvellement d’un smartphone est son appareil photo est déjà bien connu. Les tactiques pour le rendre plus attrayant sur le papier peuvent aller de l’augmentation du nombre de capteurs – ce qui n’est pas toujours un succès – à l’augmentation de leur taille, bien sûr de augmentez votre résolution.

Cette saison, nous avons vu comment les premiers smartphones ont franchi la barrière psychologique de 100 mégapixels, à commencer par le Xiaomi Mi Note 10, mais aussi dans les Mi 10 et Mi 10 Pro et même le Galaxy S20 Ultra de Samsung, avec le nouveau et grand capteur posséder 108 MP.

Jusqu’à 600 mégapixels sur votre smartphone …

Mais cela ne s’arrête pas là, et c’est que des informations sont récemment apparues que ce serait vers la fin de cette année et au cours du dernier trimestre lorsque les premiers terminaux – attendus de Xiaomi et Co. – ont déployé un capteur déjà en développement jusqu’à une résolution de 150 MP, également signé par Samsung. Il y a maintenant un an, Qualcomm mettait à jour le micrologiciel de certaines de ses puces pour prendre en charge des appareils photo avec des résolutions allant jusqu’à 192 mégapixels.

Maintenant, tel que publié par Ice Universe, l’un des profils Twitter avec des sources plus solides dans l’industrie mobile en Asie et en particulier dans l’environnement de la technologie sud-coréenne, cette résolution serait encore loin de la limite que les fabricants de smartphones recherchent. Cette résolution dépasserait les capacités de l’œil humain, disent-ils, bien qu’il soit déjà évident que cela se produit avec les dernières implémentations du zoom optique dans les derniers modèles de smartphones.

Selon l’un des responsables du segment des capteurs au sein de Samsung, les capteurs haute résolution continueront d’être développés, atteignant 600 mégapixels de résolution, soit 0,6 gigapixels. Un chiffre astronomique même pour la situation actuelle du secteur, qui voit comme la croissance des capteurs et la miniaturisation des pixels atteignent des limites physiques qu’ils vont à peine cesser d’être là.

Huawei

Les derniers capteurs disponibles ont de très grandes tailles par rapport à ceux vus il y a seulement quelques saisons. Les derniers capteurs grand format que nous voyons sur le OnePlus 8 Pro ou Oppo Find X2 Pro ont une diagonale de 1 / 1,33 pouces. Taille légèrement dépassée par le capteur 1 / 1,27 “que nous voyons dans le dernier Huawei, comme le P40 Pro +. Ce type de capteur occupe déjà une taille plus que décente dans les dernières versions. Bien qu’il puisse continuer à croître.

… qui ne sont probablement pas “réels”

Mais même même si nous avons augmenté la taille de ces capteurs à un pouce complet ou pas moins de 2,54 mm de diagonale – et d’ici supposons tous -, dans une taille beaucoup plus similaire à ce que nous voyons dans les appareils photo compacts, ce il ne suffirait pas d’abriter ces énormes résolutions. Si nous prenons l’exemple du capteur 108 MP Isocell Bright HMX de Samsung, et allonger sa surface, il ne pourrait accueillir un maximum de 192 MP tout en gardant le reste des conditions intactes.

Par conséquent, pour tripler cette résolution, il serait toujours nécessaire de réduire la taille de chaque pixel dans la zone à environ un tiers de ce qu’ils sont aujourd’hui. Autrement dit, passez des pixels déjà en dessous de ce qui est utilisable individuellement et nécessite un regroupement de pixels encore plus grand. Passer des 0,8 microns actuels à une taille de 0,45 microns ou moins.

Il semble que la course aux chiffres dans l’appareil photo du smartphone ne fasse qu’accélérer, tant du côté de la résolution que du nombre d’objectifs disponibles. Alors que certains rechignent toujours, équipant les capteurs qui contiennent ces chiffres du côté des services publics, d’autres sont prêts à aller plus loin sur quelque chose qui nécessitera sûrement des techniques agressives de correspondance de pixels par défautComme le 9 points en 1 que Samsung utilise dans son Galaxy S20 Ultra, et l’image originale de 600 mégapixels conserve à peine les détails que nous attendons de ce grand nombre.

👇 Plus de Breaking News