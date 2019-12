Samsung Portable SSD T5 est la bibliothèque de jeux que vous pouvez mettre dans votre poche

L'inquiétude permanente pour les fans de jeux sérieux: combien de temps avant que votre GPU ne commence à parcourir les jeux? Mais une autre lutte a éclaté ces dernières années.

Vos jeux s'intégreront-ils même sur votre ordinateur? De nos jours, un seul jeu peut engloutir jusqu'à 150 Go, ce qui est supérieur à la capacité des lecteurs de certains ordinateurs portables, même aujourd'hui.

Le Samsung T5 est une solution. C'est un petit SSD qui tient dans la paume de votre main, mais qui peut contenir jusqu'à 2 To de stockage. Ou, en termes réels, probablement chaque jeu que vous paierez au cours des six prochains mois, sinon plus.

Puissance de poche

Le meilleur, c'est que vous pouvez installer le Samsung T5 dans votre poche, le brancher sur votre ordinateur si nécessaire et même emporter les répertoires d'installation de Steam chez un ami et économiser ces heures de temps de téléchargement.

Même si vous finissez par avoir besoin de partager les fichiers d'installation de vos jeux avec un ami, le taux de transfert de 540 Mo / s * transfèrera les données en quelques minutes plutôt qu'en heures. Personne ne veut attendre un âge pour commencer à jouer.

Considérez un Samsung T5 comme votre liste de lecture Spotify enregistrée de jeux AAA que vous pouvez emporter partout.

(Crédit d'image: Samsung)

Conçu pour la route

Ça peut vraiment aller nulle part aussi. Déposez-le à partir de 2m et tout ira bien. Quelques jours à gronder dans votre sac à dos pendant que vous êtes occupé par le travail ou les conférences? Aucun problème.

Il s'agit d'un disque externe extrêmement robuste, et vous ne devinerez jamais son apparence. Le Samsung T5 a une coque en aluminium anodisé qui a l'air aussi lisse que n'importe quel smartphone, et se décline en plusieurs couleurs, notamment le noir, le bleu, le rouge et l'or.

Nous ne disons pas que vous devez faire correspondre votre SSD à votre configuration de jeu. Mais tu peux si tu veux. Nous avons un peu le béguin pour le SSD Samsung T5 rouge.

(Crédit d'image: Samsung)

Choix, choix

Vous n'avez pas non plus besoin d'être un inconditionnel du jeu pour faire bon usage du Samsung Portable SSD T5. Il est disponible dans des niveaux de stockage de 250 Go jusqu'à 2 To.

Adaptez-le à vos besoins et vous cherchez le moyen idéal de prendre vos jeux avec vous, où que vous alliez. Et le Samsung Portable SSD T5 signifie également que vous n'aurez pas à ouvrir votre boîtier PC et à commencer à jouer avec les connecteurs.

La gamme commence actuellement à seulement 94,99 $ (96 £, 169 $ AU) pour la version 500 Go. Le SSD T5 de 1 To de Samsung coûte 169,99 $ (173 £, 339 $ AU) et le lecteur 2 To haut de gamme est de 279,99 $ (352 £, 629 $ AU).

Ce sont des prix de vente, avec des prix de vente habituels de 97,99 $, 197,99 $ et 399,99 $ respectivement.

Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur Samsung.com.

* Chiffres basés sur les tests Samsung. Les performances peuvent varier en fonction de la configuration de l'hôte. Pour atteindre des vitesses de transfert maximales de 540 Mo / s, le périphérique hôte et les câbles de connexion doivent prendre en charge USB 3.1 Gen 2 et le mode UASP doit être activé.