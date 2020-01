Samsung pourrait avoir accidentellement confirmé la date de sortie du Galaxy S20 – .

Il ne reste pratiquement rien à fuir en ce qui concerne les prochains smartphones de Samsung. Nous savons à quoi ils ressembleront, nous savons à quelle vitesse ils seront, et nous sommes sûrs de savoir combien ils coûteront. Même les dates de sortie du Galaxy S20 et du Galaxy Z Flip sont apparues dans des fuites, mais cette semaine, Samsung pourrait avoir accidentellement confirmé exactement quand les Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra commenceront à être livrés.

Comme indiqué par SamMobile, si vous visitez le site Web de Samsung, vous serez accueilli par un teaser pour l’événement Galaxy Unpacked qui aura lieu le 11 février à 11 h 00 PT / 14 h HE. Vous verrez également un bouton avec l’option de réserver votre téléphone, qui est simplement un rappel pour Samsung de vous envoyer un e-mail lorsque les précommandes commencent (probablement peu de temps après l’événement Unpacked). Il vous sera demandé de fournir votre nom, votre adresse e-mail, votre code postal et le choix du transporteur, auquel moment vous pouvez cliquer sur le gros bouton «RÉSERVER» pour vous inscrire aux notifications par e-mail.

C’est quelque chose que Samsung a fait au cours des dernières versions téléphoniques, mais le processus de réservation n’est pas ce qui nous intéresse. Au lieu de cela, une fois le processus terminé, vous verrez un message comme celui que j’ai reçu ci-dessous, ce qui révèle que je vais recevoir un email pour finaliser ma précommande pour une livraison le 6 mars:

Source de l’image: Samsung

C’est la même date qui est apparue sur une table préparée par Phone Arena plus tôt ce mois-ci, et bien que nous ne sachions pas d’où venaient les dates à l’époque, cette confirmation du site officiel américain de Samsung ajoute certainement beaucoup de crédibilité à la fuite. Nous avons du mal à imaginer que Samsung se trompe sur la date de sortie de son propre téléphone phare, et la date correspond aux lancements précédents du Galaxy S.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.