Samsung pourrait lancer un véritable successeur Galaxy Fold plus tard cette année

Il semble que Samsung va tout faire sur les téléphones pliables en 2020, avec deux nouveaux appareils pliants qui devraient être lancés avant le milieu de l’année – un en février et un quelques mois après.

Nous avons déjà entendu beaucoup de détails non confirmés sur le téléphone pliable qui devrait être dévoilé à Unpacked 2020 le 11 février, un téléphone qui s’appellera Samsung Galaxy Flip Z si l’on en croit les rumeurs.

Désormais prolifique, Max Weinbach, de XDA Developers, affirme qu’un autre appareil de pliage arrivera au deuxième trimestre (avril, mai ou juin) – et celui-ci sera apparemment un véritable successeur du Samsung Galaxy Fold d’origine.

Alors que le Galaxy Flip Z serait un appareil à clapet plus petit sur le modèle du Motorola Razr redémarré, cet autre smartphone est conçu pour suivre le même design que le premier Galaxy Fold.

Je viens d’apprendre que Samsung lancera probablement le véritable successeur du Galaxy Fold au deuxième trimestre de cette année. Si j’ai conglomérat tous les différents rapports correctement, il devrait avoir un écran 8 “, un appareil photo 108MP, un verre ultra mince, SPen, Snapdragon 865 et 5G. 24 janvier 2020

Sur la base des rumeurs qui ont frappé le Web jusqu’à présent, le véritable successeur du Samsung Galaxy Fold va venir avec un écran de 8 pouces, un appareil photo 108MP, une connectivité 5G, le Snapdragon 865 et un stylet S Pen.

Son pli se déroulera également au milieu de l’appareil, vous aurez donc plus d’écran pour votre argent que sur le Galaxy Flip Z. Espérons simplement que Samsung a réussi à régler la charnière.

Nous sommes tous pour avoir autant de choix que possible en ce qui concerne le marché des téléphones pliables, et il semble que d’ici le milieu de l’année, vous pourrez choisir entre le Galaxy Flip Z convivial et le Galaxy plus substantiel Pliez 2.

Ces noms doivent encore être confirmés – on ne sait pas encore exactement comment Samsung va étiqueter ces nouveaux produits – mais nous vous apporterons toutes les nouvelles sur le Galaxy Fold 2 car il se cassera au cours des prochains mois.