Samsung pourrait sauver le Galaxy Fold 2 avec cette mise à niveau majeure – .

Depuis qu'un nouveau facteur de forme radical pour la suite du Galaxy Fold a été presque confirmé lors de la conférence des développeurs de Samsung en 2019, nous attendons plus de détails. Lentement mais sûrement, nous en avons appris plus sur le Fold 2 dans les semaines qui ont suivi le teaser de la DDC, mais mardi matin, l'un des fuites les plus prolifiques de Samsung a fait une déclaration explosive sur l'appareil qui devrait attirer les fans pliables.

Selon Ice Universe, Samsung utilisera le premier «couvercle en verre ultra-mince» au monde sur un appareil pliable pour le Galaxy Fold 2, remplaçant l'écran en plastique de l'original. Il continue en expliquant que l'écran en verre est plus plat que l'écran en plastique et n'apparaît pas presque aussi "froissé" lorsqu'il est vu de biais.

Aussi excitante que puisse être la perspective d'un véritable écran en verre sur un téléphone pliable, ce n'est pas tout à fait surprenant. Il y a quelques semaines à peine, une série de brevets Samsung ont été découverts en ligne pour un nouvel écran de smartphone appelé «Ultra Thin Glass». L'écran aurait une épaisseur inférieure à 100 millimètres, ce qui lui donnerait à peu près la même épaisseur qu'un brin de cheveux humains. Certaines sources pensent que c'est l'écran que Samsung utilisera pour le Fold 2.

Il peut être confirmé que le Galaxy Fold2 qui a fui il y a peu utilisera pour la première fois au monde un couvercle en verre ultra-mince, remplaçant les matières plastiques. L'écran semble plus plat et présente moins de rides. En fait, c'est le bon matériau de couverture pour les téléphones pliables. pic.twitter.com/BS73BCsA4N

Cependant, d'autres fabricants conçoivent également des écrans en verre pour les appareils pliables, y compris Corning.

"Si vous regardez ce que les gens demandent sur leurs smartphones aujourd'hui, la résistance aux rayures, la résistance aux chutes, les bonnes propriétés optiques, une excellente sensation tactile … Je pense que le verre dépassera probablement le plastique comme matériau de choix pour le matériau de couverture", a déclaré John Bayne, vice-président. à Corning Gorilla Glass dans une interview avec CNET l'année dernière.

Alors que Samsung a vendu sa juste part d'unités Galaxy Fold, malgré tous les problèmes et la mauvaise presse, il y a clairement place à amélioration dans tous les domaines en ce qui concerne le smartphone pliable de l'entreprise. Remplacer le couvercle en plastique par du verre serait certainement un début, tout comme un facteur de forme qui ne semble pas aussi absurde que celui utilisé par Samsung sur le Galaxy Fold. Nous espérons en apprendre davantage au début de l'année prochaine.

Source de l'image: Samsung

