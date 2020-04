Samsung prépare ses concurrents Apple iPad Pro avec des écrans plus grands

Il n’y a presque pas d’options haut de gamme sur le marché des tablettes Android si vous recherchez des écrans de 11 pouces et plus. De nouveaux rapports à venir suggèrent que Samsung pourrait changer cela en introduisant des écrans de 11 et 12,4 pouces.

Apple est le principal rival de Samsung dans le domaine des tablettes, et il est également compréhensible que le conglomérat coréen envisage d’utiliser ces écrans plus grands. Actuellement, la gamme iPad Pro d’Apple est livrée avec des écrans de taille similaire de 11 pouces et 12,9 pouces et Samsung souhaite que l’un de ses produits soit compétitif dans cette catégorie. Selon le rapport de Sammobile, ce seront des offres phares introduites parallèlement aux variantes Wi-Fi et cellulaires.

(Crédit d’image: Future)

Des rapports antérieurs ont clairement indiqué que le successeur de la Tab S6 de Samsung avec les numéros de modèle SM-T970 et SM-T975 est en cours. Et puisque ces numéros de modèle sont nouveaux pour la série de tablettes de Samsung, on suppose que les plus grands écrans pourraient être introduits avec ces variantes. Il existe une nouvelle série SM-T87x, qui fait suite au numéro de modèle SM-T86X de la Galaxy Tab S6.

À part le numéro de modèle, si ces tablettes jumelles arrivent, nous nous attendons à un lancement près de juillet-août puisque le lancement de la Galaxy Tab S6 a également eu lieu en août 2019.

Étant donné que les smartphones sont devenus très proches de 7 pouces, il est logique que les tablettes reçoivent également une bosse proportionnelle dans leur taille, une bosse qui a été demandée par les consommateurs.