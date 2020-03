Samsung présente ses piles à électrolyte solide, 50 % moins encombrantes que les piles actuelles

Les batteries à électrolyte solide visent à être le grand pari de la voiture électrique, les batteries appelées à offrir plus d’autonomie dans le véhicule, plus de sécurité et une plus grande densité énergétique.

Dans ce sens, différents acteurs de l’industrie soulignent, y compris des poids lourds comme Samsung. Aujourd’hui, des chercheurs de l’Institut de technologie avancée de Samsung et de l’Institut de recherche et de développement de la société coréenne au Japon ont présenté leurs dernières avancées sur ces batteries, et les perspectives sont prometteuses.

Les chercheurs ont publié une étude dans la revue Nature Energy sur leurs derniers développements en matière de piles à électrolyte solide. Les chercheurs de l’entreprise coréenne ont mis au point un prototype de batterie qui permettrait à une voiture électrique d’avoir 800 kilomètres d’autonomie par charge, avec une durée de vie de plus de 1 000 cycles de charge et de décharge.

Les batteries à électrolyte solide utilisent des électrolytes solides, contrairement aux batteries lithium-ion actuellement utilisées, qui permettent une densité énergétique accrue et des batteries plus sûres. Toutefois, les anodes de lithium métal utilisées dans les piles à l’état solide sont susceptibles de déclencher la croissance de dendrites, qui peuvent produire des effets secondaires indésirables réduisant la durée de vie et la sécurité des piles.

Pour éviter la création de telles dendrites et leurs effets néfastes, les chercheurs de Samsung ont utilisé pour la première fois un revêtement argent-carbone (Ag-C) sur l’anode. Les chercheurs ont découvert qu’en ajoutant une couche d’Ag-C, la batterie pouvait résister à une plus grande capacité, avoir une durée de vie plus longue et améliorer la sécurité.

D’une épaisseur de seulement 5 µm (un micromètre est un millième de millimètre), cette couche ultra mince de carbone argenté a permis de réduire l’épaisseur de l’anode et d’augmenter la densité énergétique volumétrique à 900 Wh/litre. Cela signifie qu’à capacité égale, les cellules prototypes permettent de fabriquer des batteries 50 % moins encombrantes que les batteries lithium-ion actuelles.