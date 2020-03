Samsung présente une batterie révolutionnaire avec 800 kilomètres d’autonomie

S’il est un composant fondamental et en développement constant pour les voitures électriques, c’est sans aucun doute les batteries.

L’objectif est d’atteindre une portée supérieure sans compromettre leur durée de vie utile. Les dernières nouvelles de cette évolution proviennent de Samsung, et plus particulièrement de son Institut de technologie avancée (SAIT) et de l’Institut R&DI Samsung Japon (SRJ) qui ont confirmé qu’ils sont en train de terminer une batterie à haute densité qui promet une autonomie record.

Plus de densité énergétique

La question de la densité énergétique est fondamentale puisque ce paramètre détermine l’autonomie qu’une batterie peut fournir. Il s’agit d’une pile au lithium à l’état solide (un type de technologie) qui offre la densité mentionnée, plus élevée que les piles au lithium-ion conventionnelles actuellement fabriquées jusqu’à présent.

Cette batterie permet d’éliminer les électrolytes liquides, ce qui se traduit par une meilleure sécurité. En outre, selon Samsung, les plus courantes sont sujettes à une dégradation chimique (en particulier ce que l’on appelle les dentrites, les trous internes), ce qui dans ce cas a été évité grâce à un nouveau revêtement sur l’anode argent-carbone.

Selon Samsung, ce revêtement a permis d’obtenir une densité énergétique plus élevée, notamment jusqu’à 900Wh/L, ce qui est très utile pour une utilisation dans les voitures électriques, puisqu’il pourrait en principe favoriser une autonomie de plus de 800 kilomètres et une durée de vie de 1 000 charges.

Jusqu’à présent, des doutes sont apparus quant à la viabilité de la technologie de l’état solide, compte tenu, entre autres, de son coût, mais Samsung assure que c’est quelque chose qui peut être réalisé, bien que le projet soit encore en phase de développement.