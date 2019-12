Samsung présentera Neon, un «être humain artificiel»

Quelques jours avant l'ouverture du salon des technologies grand public de Las Vegas, Samsung a dévoilé ce qui sera l'un des piliers de son intervention cette année au CES 2020. Il s'agit de Le néon, un "être humain artificiel".

C'est ainsi que le cabinet l'a baptisé dans un tweet publié ce vendredi dans le profil de cette nouvelle création sur Twitter. La société manifeste également par ces moyens la grand intérêt que le projet semble avoir avant même d'être présenté, permettant, en plus, de préciser qu'il n'y a rien de lié à l'actuel assistant virtuel Samsung:

Contrairement à certaines nouvelles, NEON ne concerne PAS Bixby ou tout ce que vous avez vu auparavant.

NÉON = ARTIFICIEL HUMAIN

– NEON (@neondotlife) 27 décembre 2019

Nouveaux horizons?

Pour le moment, peu d'indices sont proposés par la société à propos de Neon, au-delà des commentaires et des images comme celle qui anime cet article, qui reprennent le même texte dans plusieurs langues différentes. La phrase "Avez-vous déjà connu un" artificiel "?" cela laisse, bien sûr, beaucoup d'imagination.

Ce que l'on sait, c'est que Neon s'inscrit dans le cadre du développement réalisé par la division STAR de l'entreprise (laboratoire de recherche et de technologie de pointe de Samsung). Le cinéaste indien Shekhar Kapur (Elizabeth, The Queen of Bandits, Elizabeth: The Golden Age), impliquée dans le projet, a commenté sur Twitter, il y a quelques jours, ce qui suit à propos de cette technologie développée par Pranav Mistry, directeur de STAR: "Enfin, un une intelligence artificielle qui vous fera vous demander lequel d'entre vous est réel. "

Dans une autre publication plus récente, il exprime ce qui suit:

Quels films de science-fiction viennent de commencer à explorer, le scientifique d'origine indienne @pranavmistry le ramènera bientôt à la maison. Une intelligence artificielle comme votre meilleur ami?

