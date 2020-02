Samsung prévoit de vendre 2,5 millions de Galaxy Z Flip en 2020

Un jour après son annonce officielle, le Galaxy Z Flip c’est l’un des gros paris de Samsung. Le constructeur sud-coréen a profité de la fièvre des Oscars pour présenter son nouveau téléphone pliable à partir duquel Je m’attendrais à vendre 2,5 millions d’unités en 2020.

Ce qui précède a été rapporté par le Korea Herald, qui indique que Samsung jetez un œil à un lancement réussi. Tel est l’optimisme de l’entreprise qui prépare une première expédition de 500 000 unités du Galaxy Z Flip pour une distribution dans certains pays.

La prévision de 2,5 millions semble risquée si l’on considère que n’a pas dépassé le million de ventes du Galaxy Fold. Il n’y a pas longtemps, le président de Samsung avait révélé que le pliage avait battu cette marque, pour se rétracter un jour plus tard, arguant que tout avait été un malentendu.

Ce qui est certain, c’est que le scénario du Galaxy Z Flip est différent de celui de son frère aîné. Le nouveau pliage arrive avec le temps et l’expérience comme avantages avant le Galaxy Fold, qui a connu un démarrage plein d’obstacles et de controverse pour sa mauvaise durée.

Comme Huawei, le premier pliage de Samsung a été lancé en unités limitées qui n’étaient pas disponibles pour toutes les régions. Le prix était un autre inconvénient pour atteindre un record de vente, car peu sont prêts à investir 2 000 euros dans un terminal dont ils ne sont pas sûrs que cela fonctionnera.

Samsung Galaxy Z Flip, succès garanti?

Si le Galaxy Z Flip est proposé à un prix attractif et meilleures performances que l’offre de Motorola, Samsung pourrait pointer un succès commercial. Pourtant, certains analystes pensent que parier sur 2,5 millions d’unités est trop optimiste, la moitié étant un chiffre plus précis.

Les dernières rumeurs dans les heures suivant sa présentation indiquent que le Samsung Galaxy Z Flip comprendra un écran AMOLED pliable Full HD + de 6,7 pouces. En termes de caméras, nous trouvons un capteur principal de 12 MP f / 1,8, accompagné d’un grand angle de 12 MP f / 2,2. La caméra des selfies n’aura qu’une résolution de 10 MP et apparaîtra à l’écran grâce à une perforation.

À l’intérieur, nous trouverons un processeur Qualcomm Snapdragon 855+, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage UFS 3.0 et une batterie de 3300 mAh. Tout ce qui précède fonctionnerait sous Android 10 et serait disponible à un prix de détail proche de 1400 $.

