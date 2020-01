Samsung prévoit peut-être un téléphone 5G économique pour les États-Unis

La gamme de téléphones économiques de Samsung est incroyablement compliquée, de nombreux modèles étant de simples rééditions d’appareils d’autres régions. L’un de ces téléphones est le Galaxy A71, qui a été annoncé au CES, mais Samsung ne semblait pas avoir de plans pour une sortie américaine. Il semble maintenant que l’A71 pourrait venir aux États-Unis après tout – en tant que téléphone 5G économique.

SamMobile a rapporté que Samsung travaille sur deux nouvelles variantes A71, le SM-A716U et le SM-A71U1, qui seraient respectivement des modèles porteur et déverrouillé. Aucun autre détail n’est disponible, nous n’avons donc pas grand-chose à faire. Si le modèle 5G reflète fidèlement les spécifications de l’A71 existant, vous pouvez vous attendre à voir 6-8 Go ​​de RAM, 128 Go de stockage interne, un écran AMOLED de 6,7 pouces, une batterie de 4500 mAh, quatre caméras arrière et une prise casque.

Le Galaxy A71 existant

Les seuls téléphones 5G de Samsung aux États-Unis à ce jour sont les S10 5G et Note10 5G, et avec les deux téléphones à prix élevés, il serait intéressant de voir une alternative économique.