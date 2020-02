Samsung reconnaît avoir divulgué les données personnelles d’environ 150 utilisateurs

À la fin de la semaine dernière, les utilisateurs de smartphones Samsung Galaxy du monde entier ont reçu une étrange notification de l’application Find My Mobile qui contenait simplement le chiffre «1». À l’époque, Samsung a déclaré qu’il avait été accidentellement envoyé lors de tests internes et n’avait “aucun effet sur votre appareil”.

Aujourd’hui, le géant sud-coréen de la technologie a admis qu’un autre problème est survenu presque au même moment, ce qui a eu pour conséquence qu’un “petit nombre” d’utilisateurs a pu accéder brièvement aux informations d’autres utilisateurs de Samsung, y compris les noms, adresses et les quatre derniers chiffres de leurs cartes de paiement.

Dans une déclaration faite à SamMobile, le fabricant de smartphones affirme que les deux problèmes n’étaient pas liés et que c’était purement une coïncidence qu’ils se soient produits à peu près au même moment. Samsung a en outre précisé que la fuite involontaire était le résultat d’une erreur technique sur le site Web britannique de la société et n’avait affecté que 150 clients.

Confiance?

S’adressant à The Register, un porte-parole de Samsung a fourni des détails supplémentaires sur le problème: “Une erreur technique a permis à un petit nombre d’utilisateurs d’accéder aux détails d’un autre utilisateur. Dès que nous avons pris connaissance de l’incident, nous avons supprimé la possibilité de se connecter à la boutique sur notre site Web jusqu’à ce que le problème soit résolu. Nous contacterons les personnes concernées par le problème avec plus de détails. “

Cette déclaration fait écho à celle officielle de Samsung sur la mystérieuse notification push «1» – qui, elle aussi, n’aurait touché qu’un «nombre limité» d’appareils Galaxy, mais sur la base d’un sondage interne informel ici à TechRadar, la réalité semble être que chaque utilisateur de l’appareil Galaxy a reçu le message.

Même sans lien direct avec la débâcle des notifications push, les révélations autour de cette nouvelle fuite sont préoccupantes en raison du type de données personnelles concernées. Et comme pour ce problème de Find My Phone, Samsung a jusqu’à présent fait preuve de fermeté lorsqu’il s’agit de fournir des détails spécifiques sur la cause de la fuite.