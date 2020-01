Samsung relègue Celestino García à la tête de la responsabilité en Espagne et au Portugal

Celestino García cessera d’être le vice-président de la division Electronique de Samsung Iberia et le visage visible de l’entreprise en Espagne et au Portugal au cours des dernières années. Il occupera le poste de conseiller en entreprise, avec moins de pertinence au sein de la technologie et loin de la première ligne dans laquelle il se trouvait jusqu’à présent.

Cela est révélé mercredi à Vozpópuli, citant des sources proches de la firme. Le support ne propose pas de données sur qui sera désormais la personne qui occupera le poste de Garcia, ni quand ce changement prendra-t-il effet dans l’organigramme de l’entreprise.

Changer l’heure dans Samsung

García n’est pas le seul changement auquel le géant du secteur a été confronté ces derniers jours, car il a également relevé lundi dernier le vétéran et charismatique DJ Koh de ses fonctions de chef de la division smartphone Samsung. Son poste est désormais occupé Roh Tae-moon, qui sera en charge de diriger la division de l’entreprise dans l’un des scénarios les plus compétitifs de son histoire.

Ces changements viennent juste de commencer l’année 2020, mais aussi quelques semaines après l’une des sorties annuelles les plus importantes de l’entreprise. Le 11 février prochain, nous présenterons sa nouvelle gamme Galaxy S20 et le smartphone pliable Galaxy Z Flip, qui visent à être un tournant pour l’entreprise dans le segment le plus premium du marché.

👇 Plus en hypertexte