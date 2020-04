Samsung, remboursement jusqu’à 200 € à l’achat de ces appareils

Samsung a lancé la promotion “Plus près avec Galaxy“, Qui vous permet de recevoir un remboursement allant jusqu’à deux cents euros sur l’achat de certains smartphones et autres appareils sélectionnés. La promotion est valable dans les magasins physiques qui affichent du matériel publicitaire et du commerce électronique en ligne qui ont rejoint l’initiative.

Parmi ceux-ci, les boutiques en ligne des principaux opérateurs téléphoniques italiens (TIM en ligne, TIM Retail, Vodafone en ligne, WINDTRE en ligne et Fastweb en ligne) et la boutique en ligne Samsung Italia, Mediaworld en ligne, Euronics en ligne, Trony en ligne, Expert en ligne, Comet, Bytechno, Monclick, Bennet en ligne, Carrefour en ligne, Esselunga en ligne, Auchan en ligne, Il Gigante en ligne, COOP en ligne, Panorama en ligne, Iperal en ligne, Mediolanum App, Home Banking Intesa San Paolo et Banca Agricola Popolare di Ragusa. Ci-dessous, la liste des appareils Samsung de la famille Galaxy avec lesquels vous pouvez bénéficier de la promotion et le montant du remboursement correspondant auquel vous avez droit:

Galaxy Note 10+ (N975F) remboursement de 200 euros;

Galaxy Note 10 (N970F) remboursement de 200 euros;

Galaxy Note 10+ 5G (N976B) remboursement de 200 euros;

Galaxy S10 + (G975F) remboursement de 100 euros;

Galaxy S10 5G (G977B) remboursement de 100 euros;

Galaxy S10 (G973F) remboursement de 100 euros;

Galaxy S10 Lite (G770F) remboursement de 100 euros;

Galaxy Note 10 Lite (N770F) remboursement de 100 euros;

Galaxy A71 (A715F) remboursement de 80 euros;

Galaxy A51 (A515F) remboursement de 80 euros;

Galaxy Tab S6 10.5 LTE 128 Go (T865N) remboursement de 100 euros;

Galaxy Tab S6 10.5 WiFi 128 Go (T860N) remboursement de 100 euros;

Galaxy Tab S5e 10.5 LTE 64 Go (T725N) remboursement de 100 euros;

Galaxy Tab S5e 10.5 WiFi 64 Go (T720N) remboursement de 100 euros;

Galaxy Watch Active 2 Aluminium 44 BT (R820NZ) remboursement de 80 euros;

Galaxy Watch Active 2 Aluminium 40 BT (R830NZ) remboursement de 80 euros;

Galaxy Watch Active 2 LTE (R825F) remboursement de 80 euros;

Galaxy Watch LTE (R805F) remboursement de 80 euros;

Galaxy Watch Active (R500N) remboursement de 80 euros;

Galaxy Watch 46mm BT (R800N) remboursement de 80 euros;

Galaxy Watch 42mm BT (R810N) remboursement de 80 euros;

Galaxy Buds + (R175N) remboursement remboursement de 50 euros.

La promotion sera valable sur les achats effectués à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 19 avril. Pour obtenir un remboursement, le produit doit être enregistré sur le Site Membres Samsung, au plus tard à 23 h 59 le 30 mai, et entrez l’IBAN du compte courant sur lequel le remboursement doit être crédité, qui doit cependant être établi à la même personne à laquelle se réfèrent les données personnelles saisies.