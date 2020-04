Samsung reporte l’adoption des SoC 3 nm en raison du Coronavirus

Le marché du système sur puce évolue constamment tous les acteurs du marché doivent continuellement développer de nouvelles solutions. La génération actuelle de processeurs est réalisée avec un processus de production de 7 nm, mais des entreprises comme TSMC travaillaient déjà sur des solutions à 5 nm. Samsung, d’autre part, se concentre sur le développement de la technologie 3 nm capable d’augmenter considérablement les performances tout en réduisant la consommation.

Atteindre cet objectif permettrait à Samsung de devenir le leader de l’industrie dans le monde des semi-conducteurs. Cependant, ce record pour le moment doit être reporté précisément à cause du Coronavirus.

Samsung vise le leadership dans la fabrication de SoC 3 nm

Le géant coréen avait en effet l’intention de démarrer la production de masse avec des chipsets fabriqués à 3 nm en 2021. Evidemment, l’arrêt forcé des travaux en 2020 avait de graves répercussions sur l’avancement des travaux de Samsung. Ces retards ont conduit à une décision drastique mais nécessaire. L’entreprise a reporté le lancement du nouveau procédé en 2022.

Le problème le plus important concerne son propre l’impossibilité de mettre en place les lignes de production nécessaire pour faire les puces. Le processus de production réalisé par Samsung il est basé sur la technologie Gate All Around (GAAFET) au lieu du FinFET plus classique. On estime que les avantages de la solution du fabricant sont 35% plus petits. Cela se traduit par des économies d’énergie de 50% mais avec un augmentation des performances de plus de 30%.

L’arrêt forcé dû au Coronavirus ne concerne malheureusement pas seulement Samsung, mais TSMC a également décidé d’adopter la même stratégie et de tout reporter à 2022.