Samsung The Wall MicroLED: premier aperçu

Au cours de la première semaine de décembre, Samsung a publié son dernier sommet en matière de technologie d'affichage en Inde: l'écran microLED mural. Samsung nous a invités à découvrir en quoi consistent The Wall et leur dernière technologie microLED.

Nous sommes allés au centre d'expérience de Samsung et la configuration ressemblait à une salle de cinéma de rêve, mais la première chose que nous parions que quiconque remarquerait sera The Wall. L'écran attire l'attention. Sans surprise, en raison de sa taille gigantesque qui s'étend jusqu'à 292 pouces avec une résolution de 8K. Cependant, nous avons pu voir la plus petite configuration 4K de 146 pouces, qui est toujours le double de la taille des plus grands téléviseurs grand public d'aujourd'hui, qui ne dépassent généralement pas 75 pouces.

Nous voulons prendre un moment pour apprécier la société qui lui a donné le nom le plus approprié, mais pour des raisons différentes de celles que vous connaissez Rahul Dravid, The Wall ne couvre pas seulement votre mur, mais essaie également de l'imiter avec un art numérique passionnant. Mais ce n'est pas seulement une autre pièce maîtresse, car il peut également faire tout ce que vous faites sur votre téléviseur intelligent.

Le fait intéressant est que Samsung dit que ce n'est pas un téléviseur bien qu'il puisse fonctionner comme tel. Ils ont raison, c'est plus qu'un téléviseur, et ce n'est pas principalement destiné aux ménages, sauf si vous pouvez tenir dans un minimum de 146 pouces à votre domicile et payer plus de Rs 3,5 crore.

Bien que ses cas d'utilisation conviennent également à un espace domestique, The Wall est un produit à vocation commerciale. Mais il est fort possible que Samsung propose des téléviseurs microLED destinés aux consommateurs dans des tailles relativement plus petites. Notez que Samsung avait présenté une variante de 75 pouces de The Wall lors de l'annonce mondiale, mais cela ne s'est pas fait en Inde.

(Crédit d'image: Future)

Pourquoi le mur est-il si cher?

Le principal point fort de l'écran The Wall est sa technologie microLED, et c'est précisément la raison pour laquelle ces écrans semblent avoir un prix exorbitant. Notez qu'il s'agit de la seule nouvelle technologie d'affichage commercialisée depuis plus d'une décennie après la commercialisation d'OLED en 2008. Nous sommes sur le point d'entrer en 2020, et les OLED ont maintenant commencé à se généraliser sur le marché indien et ne se limitent pas à Des téléviseurs, mais des téléphones, des ordinateurs portables et même des appareils portables.

De même, la microLED va prendre son temps avant d'arriver à un prix abordable pour les maisons de la classe moyenne. Jusque-là, vous pourriez le voir dans les halls d'hôtel, les bureaux d'entreprise, les salons VIP, les galeries d'art, etc.

(Crédit d'image: Future)

Qu'est-ce que MicroLED?

MicroLED est la technologie de panneau propriétaire développée par Samsung qui utilise des blocs de construction LED rétrécis et auto-éclairants pour former un panneau plus grand. Il ne nécessite pas de rétro-éclairage discret et aucun obturateur LCD n'est nécessaire. À son tour, cela crée un téléviseur plus lumineux et plus riche en contraste qui peut désactiver les pixels individuellement.

Samsung estime qu'il conserve toutes les bonnes fonctionnalités de l'OLED et améliore les lacunes. Selon eux, The Wall utilise un substrat non organique, il ne devrait donc jamais avoir le problème de brûlure qui est un problème commun avec les OLED.

Mais son plus grand avantage est sa modularité. Si 146 pouces ne suffisent pas, vous pouvez ajouter plus de LED pour agrandir la zone de l'écran. Chaque “ bloc '' mesure 806,4 x 453,6 mm (environ 36 pouces en diagonale), avec une résolution d'affichage de 960 x 540 pixels (HD). Cela permet d'évoluer jusqu'à 292 pouces.

(Crédit d'image: Future)

Conception

Vous devez avoir imaginé à quel point le mur est massif, mais quand vous le voyez en personne, il devient encore plus difficile d'imaginer qu'il s'intègre dans une maison typique. L'écran passe d'un bord à l'autre, ce qui signifie qu'il n'y a littéralement aucune lunette impliquée et qu'il a une épaisseur de 30 mm. La configuration de 146 pouces que nous avons vue était composée de 16 armoires dans un cadre 4×4.

Le choix de conception derrière cela, nous a-t-on dit, est que lorsque le mur est installé à côté d'autres unités, il ressemblera à une image transparente, plutôt qu'à deux téléviseurs fonctionnant en tandem avec des lunettes interférant avec le contenu à l'écran.

Expérience

Samsung a souligné que le mur était aidé par quelques fonctionnalités intelligentes telles que la technologie du joint noir, la chrominance maximale, la technologie quantique HDR pour améliorer l'expérience visuelle.

La technologie du joint noir améliore les niveaux de noir et protège le panneau contre toute altération par des facteurs externes tels que la poussière et l'humidité. De même, la technologie à points quantiques améliore le contenu SDR pour correspondre à la qualité HDR, empêche la distorsion des couleurs et optimise les niveaux de gradation et de luminosité qui vont jusqu'à 2000 nits.

Le cœur de The Wall est son Quantum Processor Flex qui fait le devoir de mise à l'échelle pour correspondre à la taille énorme de l'écran. Samsung affirme qu'il utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour analyser l'image source et comparer les images sur chaque pixel à un ensemble de modèles appris et traiter des informations améliorées. D'après ce que nous avons pu comprendre, le moteur effectue une réduction du bruit en temps réel, une restauration des bords et un traitement similaire pour envoyer des données jusqu'à une résolution 4K à 120 images par seconde au mieux.

(Crédit d'image: Future)

Notre démo n'a duré que trente minutes, mais c'était suffisant pour se faire une idée de la qualité et des performances de l'image. Nous avons passé la majorité du temps sur le menu Smart TV, où The Wall a montré sa vraie magie. Dans notre expérience limitée, nous avons trouvé la qualité d'image assez similaire à un panneau OLED haut de gamme.

Ce qui est bien, c'est que vous ne pouvez pas distinguer les pixels sauf si vous vous approchez très près du panneau. Pour tirer le meilleur parti de la qualité de l'image, vous devez vous asseoir à au moins 8 à 10 pieds du panneau. J'ai joué du contenu SDR et HDR sur l'écran, et The Wall montrait des images bien définies et nettes. Les performances des couleurs, le contraste et les noirs étaient également très beaux. Cela dit, nous n'avons pas pu tester l'écran en détail, mais il a certainement montré des résultats prometteurs dans la démo.

L'affichage est si grand; vous ne pouvez pas encombrer l'interface utilisateur même si vous y mettez 20 tuiles inutiles. Samsung a fait un travail louable là-bas, car l'interface est assez lisse et bien rangée. La navigation à travers l'interface était transparente, et il existe deux modes d'affichage: le mode divertissement et le mode ambiant.

Le mode divertissement vous permet de parcourir le contenu et de faire tout ce que vous faites sur votre téléviseur, et le mode ambiant le met en mode fond d'écran. Le mode ambiant vous offre de nombreuses options personnalisées pour l'utiliser comme peinture, art médiatique, thème d'arrière-plan, etc.

(Crédit d'image: Future)

Nous avons également vu d'autres murs d'affichage, mais The Wall supprime la plupart des limitations communes aux grands écrans basés sur la technologie conventionnelle. Il se concentre sur l'amélioration de la qualité de l'image, vous permet de l'étendre et est également beau.

Comme mentionné précédemment, The Wall est l'un des premiers à adopter la technologie d'affichage microLED qui mettra un certain temps à devenir accessible à la majorité. Cela commence à Rs 3,5 crore sans taxes, ce qui signifie clairement que c'est l'une des rares pièces de luxe qui ne sera pas vue partout.