Samsung travaille sur un nouvel écran mystérieux pour smartphones – .

Les principales versions de smartphones à venir cette année de Samsung incluent le Galaxy Note 20, avec certains rendus de couleur récemment apparus pour suggérer le type de conception que Samsung est susceptible de donner au combiné.

En attendant, le géant de l’électronique a apparemment travaillé sur un nouveau type mystérieux de technologie d’affichage pour smartphone, pour lequel il vient de déposer une demande de marque. On ne sait pas en quoi consistera la technologie, car le dossier la décrit comme essentiellement un écran pour un smartphone sans rien révéler d’autre.

Le nouvel écran pourrait apparaître dans le Note 20, mais il est également possible qu’il soit destiné à certaines des conceptions de smartphones les plus expérimentales de Samsung, comme les combinés à écrans extensibles que la société a expérimentés.

L’une des choses que Samsung fait aussi bien que quiconque – d’accord, mieux que la plupart des autres, en fait – est la fabrication de superbes écrans de smartphones haut de gamme. En 2008, Samsung a présenté le premier écran AMOLED, après cela avec d’autres améliorations de la technologie d’affichage comme l’écran Super AMOLED et les écrans Dynamic AMOLED. Ce dernier a fait partie intégrante du S10, tout en faisant son apparition dans le Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip, qui s’appuient tous deux sur ce type d’écran.

En attendant, il ne faut pas s’étonner que Samsung continue de repousser les limites de son expertise en matière d’affichage de smartphones – et, en fait, le géant de l’électronique grand public semble travailler sur un tout nouveau type d’écran, bien qu’il semble garder le détails sous enveloppe pour le moment.

Plus tôt ce mois-ci (le 6 mars, pour être exact), Samsung Electronics a déposé une demande de marque auprès de l’Office américain des brevets et des marques pour quelque chose appelé «Samsung PIFF». La marque a également été incluse dans la base de données de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle). L’application classe la marque dans la classe 9 et ne dit presque rien à quoi elle se réfère, à l’exception de cette brève description: «Affichage pour smartphones».

Ce dossier a été repéré par le blog de nouvelles technologiques néerlandais LetsGoDigital, qui spécule que puisque c’est Samsung Electronics qui a déposé cette application (et non Samsung Display) qu’il est presque certain qu’il sera conçu comme un nouveau type d’écran pour smartphones – peut-être même le nouveau Galaxy Note 20 qui est prévu dans quelques mois.

Bien sûr, il est également possible que ce soit un nouveau type d’écran qui soit destiné, à défaut d’un meilleur mot, à des conceptions de smartphones plus étranges que nous avons vues avec Samsung, comme des combinés équipés d’écrans extensibles (Samsung, bien sûr, est également en tête quand il s’agit de conceptions de smartphones pliables). Pour rappel, Samsung a présenté une version test d’un de ces smartphones lors du CES 2020, bien que seul un petit groupe de participants ait été autorisé à le vérifier.

