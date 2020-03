Samsung travaillerait sur un nouveau capteur de caméra de téléphone 150MP

Après avoir lancé ce mois-ci son Galaxy S20 Ultra avec appareil photo 108MP, Samsung travaillerait dur sur la prochaine évolution majeure de l’appareil photo de son smartphone – une nouvelle rumeur suggère que le fabricant sud-coréen prépare un énorme capteur d’appareil photo 150MP pour une sortie à la fin de l’année.

Tel que repéré sur le site de technologie coréen Clien.net par l’utilisateur de Twitter Sleepy Kuma, la rumeur dit que Samsung développe un capteur “ Nonacell ” de 150 MP qui mesure près de 1 pouce.

La rumeur suggère également que les fabricants de téléphones chinois Xiaomi, Oppo et Vivo cherchent tous à intégrer le nouveau capteur de Samsung dans leurs prochains produits phares, Xiaomi devant être le premier à adopter la bête 150MP au quatrième trimestre 2020.

En outre, le rapport de Clien indique également (via la traduction de Google) que “Oppo et Vivo se développent dans le but de combiner [Samsung’s Nonacell sensor] avec le Snapdragon 875 au premier trimestre de l’année prochaine. “

Bien sûr, il est trop tôt pour dire s’il y a même un peu de vérité dans les affirmations du site, mais nous imaginons qu’il est tout à fait possible que Samsung veuille compléter l’appareil photo du S20 Ultra dans un avenir très proche. Comme toujours, nous vous tiendrons au courant de l’évolution de cette histoire.

[via SamMobile]