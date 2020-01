Samsung TV 2020: tous les nouveaux téléviseurs Samsung QLED et LED à venir cette année

Lors d’une exposition CES 2020 remplie des principaux acteurs du marché de la télévision, Samsung a réussi à garder notre attention juste pour être prêt à montrer beaucoup de technologies, qu’il s’agisse de nouveaux concepts ou d’itérations sur des concepts existants.

Nous avions la lunette presque invisible et le système de haut-parleurs fascinant du Samsung Q950TS 8K QLED, le facteur de forme oscillant du Samsung Sero prêt pour TikTok, et même de nouveaux modèles pour le téléviseur The Frame mis à jour – qui existe maintenant en tant de tailles qu’il est difficile de garder une trace.

Il n’y avait certainement pas de pénurie de Samsung cette année, c’est pourquoi nous avons réuni tous les nouveaux téléviseurs Samsung pour 2020 annoncés jusqu’à présent. En tant que plus grand vendeur de téléviseurs au monde, il y aura toujours beaucoup de chemin à parcourir, et c’est là que cela commence.

Nous n’avons vraiment que des détails fermes sur ces téléviseurs haut de gamme, bien que nous mettrions à jour ce guide Samsung TV 2020 à mesure que nous en apprendrons davantage sur les modèles et que nous obtiendrons une confirmation officielle des dates de sortie, des prix, etc. Faites défiler vers le bas pour savoir à quoi vous attendre en termes de logiciels et de spécifications, avec les téléviseurs 2020 et 2019 répertoriés ci-dessous.

Nouveaux téléviseurs Samsung pour 2020

(Crédit d’image: Future)

Samsung Q950TS 8K AI QLED (disponible en 65, 75, 85 pouces): Il n’y a qu’un seul des trois QLED 2020 révélés jusqu’à présent, et c’est une vraie beauté. Le Q950TS a une lunette presque invisible pour une conception d’écran étendue à 99% et un traitement AI haut de gamme, ainsi qu’un système de haut-parleurs OTS + surround surround innovant intégré dans le cadre du téléviseur. HDR10 + est une évidence aussi. Si vous voulez un téléviseur 8K cette année et que l’argent n’est pas un problème, c’est probablement l’ensemble que vous souhaitez.

Découvrez pourquoi nous sommes ravis de cet examen pratique du QLED Samsung Q950TS 8K.

(Crédit d’image: TechRadar)

Samsung Sero TV (disponible en 47 pouces): Le Sero TV a un gadget soigné, pouvant pivoter de 90 degrés pour afficher des vidéos et des photos mobiles en mode portrait. En prime, toute personne possédant le Samsung Note 10 peut le faire simplement en connectant son combiné et en le tournant dans sa main. Voilà la synergie!

Il est clairement destiné aux utilisateurs de Tik-Tok et d’Instagram, bien que son public cible de niche et son prix approximatif de 1600 $ / 1230 £ / 2300 $ AU – nous savons avec certitude qu’il arrive au Royaume-Uni et au Royaume-Uni, l’Australie étant incertaine – le maintiendra probablement hors de les mains de la plupart.

Consultez nos avis sur Samsung Sero TV pour en savoir plus sur le nouvel ensemble.

(Crédit d’image: TechRadar)

Samsung The Frame TV (maintenant disponible en 48, 75 pouces): Le Frame TV existe déjà, en tant que modèle de style de vie magnifique pour ceux qui souhaitent donner à leur télévision une réelle touche de classe – même si cela se fait au détriment d’autres domaines. La gamme Frame a été mise à niveau avec un panneau QLED en 2019, et 2020 verra une nouvelle taille ultra-petite de 32 pouces et une taille plus grande que jamais de 75 pouces.

Découvrez notre prise en main de la revue Samsung The Frame.

Technologie Samsung TV 2020: les tenants et les aboutissants

(Crédit d’image: Samsung)

Vous regardez un téléviseur Samsung en 2020? En tant que plus grand fabricant de téléviseurs au monde, avec près d’un tiers du marché mondial à son actif, vous n’êtes pas le seul.

Samsung fabrique une large gamme de téléviseurs intelligents avec son excellente plate-forme Tizen OS, des petits téléviseurs abordables et des boîtiers de lunettes HD aux QLED 4K premium avec une luminosité éblouissante et des écrans cristallins.

Ce sont les gammes 8K QLED qui retiennent maintenant le plus d’attention, cependant, Samsung travaille chaque année pour améliorer sa mise à l’échelle à partir de sources à faible résolution, tout en orientant ses écrans de 1 500 à 2 000 nits (c’est-à-dire très lumineux) en tant que technologie supérieure à l’OLED panneaux utilisés par une grande partie de la concurrence.

Samsung a été une voix de premier plan dans la promotion des technologies de panneau 8K et poursuit cette tradition avec trois nouveaux modèles 8K pour 2020, dont seul le Q950TS a été officiellement nommé – tout en apportant 8K HDR10 + exclusivement à ces téléviseurs.

HDR10 + est la réponse open source de Samsung à Dolby Vision, le format dynamique 4K HDR pour les émissions télévisées et les films visuellement améliorés. Elle n’est pas aussi répandue que la version Dolby, mais elle est prise en charge par Amazon Prime Video, au cas où ce serait votre principal service de streaming TV.

Système d’exploitation Tizen de Samsung utilisé. (Crédit d’image: Samsung)

L’amélioration la plus notable de l’année dernière a été la nouvelle technologie de «l’angle de vision ultra» de Samsung, qui a retravaillé le rétroéclairage pour assurer un contraste et une précision des couleurs améliorés même sous des angles plus serrés – une nécessité étant donné les tailles d’écran toujours croissantes. Nous l’avons vu en action, et la capacité des écrans à paraître aussi nets et colorés de côté est assez étonnante – même si vous les regarderez probablement de front la plupart du temps.

En 2020, nous avons déjà vu d’autres améliorations visuelles, notamment une mise à l’échelle plus nette qui fait ressortir plus de détails et des bords plus nets pour des images qui n’étaient pas initialement destinées au 8K.

Mais il y a aussi beaucoup de changements du côté audio, avec une nouvelle technologie Object Tracking Sound (en abrégé “ OTS ”) pour ses QLED 4K cette année, avec une version OTS + encore meilleure pour les nouveaux QLED 8K.

Comme nous l’avons entendu avec le produit phare Q950TS, OTS + utilise une gamme de pilotes audio situés autour du boîtier du panneau – qui sont logés en bas, sur les côtés et en haut du téléviseur. Avec cette matrice OTS +, l’appareil est capable de filmer de l’audio à partir de plusieurs endroits, donnant un vrai sens du lieu où le son se déplace à travers l’écran, pleut du haut ou s’enfuit au loin. C’est vraiment, vraiment bien.

Samsung continue également de présenter ses panneaux MicroLED, qui comportent des millions de LED microscopiques bleues, rouges et vertes pour un niveau incroyable de contrôle des couleurs et de la lumière. Avec une conception modulaire qui permet à Samsung de créer différentes tailles et proportions – comme avec l’affichage mural, qui a été présenté au CES 2020 dans une configuration de 292 pouces – il montre le début d’un avenir flexible pour le home cinéma, même si cela vous coûtera beaucoup plus qu’un QLED grand public standard.

Le mode Ambiant et le câble invisible de Samsung permettront à ces téléviseurs de s’intégrer parfaitement dans leur environnement (Crédit d’image: Samsung)

Que devez-vous savoir d’autre? Samsung utilise son propre assistant intelligent Bixby à des degrés divers – Bixby n’est vraiment le favori de personne – mais déploie également la prise en charge de Google Assistant et Alexa pour les modèles milieu de gamme et premium, ainsi que Samsung SmartThings pour se connecter à d’autres maisons intelligentes dispositifs. Vous pouvez également consulter les meilleures applications de télévision intelligente pour Samsung.

De nombreux ensembles Samsung haut de gamme disposent également de la boîte OneConnect, qui sous-traite tous vos HDMI, entrées d’alimentation et similaires en un morceau de matériel séparé du téléviseur, empêchant un gâchis de câbles qui pendent de votre nouvel écran.

Samsung utilise également un mode ambiant pour ses ensembles haut de gamme, qui aide le téléviseur à se fondre dans votre décor en imitant la couleur et le motif du mur derrière lui – ainsi qu’à afficher avec élégance des informations sur les actualités, la météo et similaires.

2019 a également introduit la prise en charge d’AirPlay 2 et une application de films iTunes exclusive pour les téléviseurs Samsung, ce qui, étant donné la rivalité habituelle entre Samsung et Apple, était étrange (si rafraîchissant) à voir.

Modèles Samsung Designer Series 2019

Samsung The Wall (2019). Crédit d’image: Samsung

Samsung Designer Series:

The Wall (maintenant disponible en 75, 88, 93, 110, 150, 292 pouces): Presque trop gros pour être vrai? Le mur peut ne pas s’adapter à la plupart des murs du salon, mais c’est un témoignage du désir de Samsung d’impressionner – avec des millions de LED microscopiques pour un niveau élevé de contraste de couleur et de contrôle de la luminosité sur chaque pixel. Constitué d’une série modulaire de panneaux, la taille est techniquement variable, bien que Samsung le vend toujours dans des configurations de taille générale comme point de départ.

Le premier modèle de 143 pouces est sorti fin 2018, tandis qu’une énorme version de 219 pouces est arrivée l’année suivante. La conception modulaire permet la personnalisation, cependant, et Samsung semble être en tête avec différentes configurations pour 2020. Quelle que soit la taille que vous regardez, vous pouvez être sûr d’attendre un prix absolument fou. Découvrez notre premier aperçu de The Wall by Samsung ici.

Samsung The Frame (2018). Crédit d’image: Samsung

Le cadre (disponible en 43, 49, 55, 65 pouces)

Numéro de modèle américain (et prix): UN43LS003AFXZA (1299 $), UN55LS003AFXZA (1999 $), UN65LS003AFXZA (2799 $)

Numéros de modèle au Royaume-Uni: UE43LS003AUXXU, UE55LS003AUXXU, UE65LS003AUXXU

Le téléviseur le plus chic de Samsung obtient une mise à niveau avec un panneau QLED – ce qui semble nécessaire, étant donné que la qualité d’image était la seule chose à laisser tomber ce morceau de métal magnifiquement fabriqué. Mélangeant forme et fonction, ce téléviseur axé sur le style est peut-être le téléviseur le plus attrayant que Samsung ait sorti. Découvrez ce que nous pensions entre nos mains lors de la revue The Frame (2019).

Samsung Serif TV (Crédit d’image: Samsung) (Crédit d’image: Samsung)

TV Serif (disponible en 43, 49, 55 pouces)

Numéro de modèle américain (et prix): QN55LS01RAFXZA (1599 $)

Numéro de modèle britannique (et prix): QE43LS01RAUXXU (1 099 £), QE49LS01RAUXXU (1 299 £), QE55LS01RAUXXU (1 498 £)

L’élégant téléviseur Serif de Samsung bénéficie également d’une mise à niveau du panneau QLED et du mode ambiant cette année, dans l’espoir de marier apparence et qualité d’image. Monté sur quatre pieds pointus, l’ensemble semble tout droit sorti d’un catalogue de mode – et vous pouvez voir ce que nous en avons pensé dans nos mains sur Samsung Serif TV (2019).

Modèles Samsung QLED 2019

Téléviseur QLED Samsung Q900R (Crédit d’image: Samsung)

Téléviseur QLED Samsung Q900R / Q950R (disponible en 55, 65, 75, 82 et 85 pouces)

Numéro de modèle américain (et prix): QN55Q900RBFXZA (2 999 $), QN65Q900RBFXZA (4 999 $), QN75Q900RBFXZA (6 999 $), QN82Q900RBFXZA (9 999 $), QN85Q900RAFXZA (14 999 $)

Numéros de modèle au Royaume-Uni: QE55Q950RBTXXU (2 999 £), QE65Q950RBTXXU (3 699 £), QE75Q950RBTXXU (5 399 £), QE82Q950RBTXXU (8 699 £)

Incroyablement, le téléviseur 8K monstrueusement grand de Samsung est toujours considéré comme un téléviseur QLED. C’est le haut de la liste pour de nombreuses raisons – la taille et la résolution étant les deux les plus évidentes – mais aussi sa capacité à utiliser le contenu SD d’intelligence artificielle à 8K HDR. Bien que ce soit une beauté absolue à voir, les tailles de 65, 75 et 85 pouces (ou 82 pouces au Royaume-Uni) vous rapporteront un joli sou, à partir de 4999 £ / 4999 $ (environ 7082 $ AU) pour le plus petit modèle . Il existe également un modèle de 55 pouces pour les maisons de taille moyenne – consultez notre lien d’examen ci-dessous pour plus d’informations.

Téléviseur Samsung Q90 QLED (Crédit d’image: Samsung)

Téléviseur Samsung Q90 QLED (disponible en 55, 65, 75 et 82 pouces)

Numéro de modèle américain (et prix): QN65Q90RAFXZA (3 499 $), QN75Q90RAFXZA (4 999 $), QN82Q90RAFXZA (6 499 $)

Numéros de modèle au Royaume-Uni: QE55Q90RATXXU (2 099 £), QE65Q90RATXXU (2 799 £), QE75Q90RATXXU (3 599 £)

Le QLED 4K phare de Samsung en 2019 est le téléviseur QLED Samsung Q90. Comme l’année dernière, vous pouvez vous attendre au mode ambiant et à de meilleurs niveaux de noir grâce à son panneau Direct Full Array aux côtés de la luminosité de pointe incroyablement irisée de l’écran. La nouveauté de cette année est l’ajout de la technologie «Ultra Angle de vision», qui restructure les panneaux du téléviseur de sorte que le rétroéclairage passe à travers le panneau avec des lumières uniformément sur l’écran.

Au Royaume-Uni, vous avez le choix d’un modèle plus petit de 55 pouces, tandis que les États-Unis échangent cela avec un plus grand 82 pouces.

Téléviseur Samsung Q80 QLED (Crédit d’image: Samsung)

Samsung Q85 / TV Q80 QLED (disponible en 55, 65, 75 et 82 pouces)

Numéro de modèle américain (et prix): QN55Q80RAFXZA (1999 $), QN65Q80RAFXZA (2799 $), QN75Q80RAFXZA (3799 $)

Numéros de modèle au Royaume-Uni: QE55Q85RATXXU, QE65Q85RATXXU, QE75Q85RATXXU, QE55Q80RATXXU, QE65Q80RATXXU

En descendant un peu, le téléviseur QLED Q80 de Samsung. Comme le Q90, vous verrez un panneau Direct Full Array avec un ensemble de fonctionnalités qui comprend le mode ambiant et le Bixby. Le Q80 utilise beaucoup moins de zones de gradation du rétroéclairage que son frère Q9FN, mais il a toujours fière allure et son prix est plus abordable. Au Royaume-Uni, le modèle alternatif Q85 QLED est également intégré dans la boîte OneConnect externe et le câble transparent bien rangé, ainsi que dans une taille plus grande de 75 pouces.

Téléviseur Samsung Q70 QLED (Crédit d’image: Samsung)

Téléviseur Samsung Q70 QLED (disponible en 49, 55, 65, 75 et 82 pouces)

Numéro de modèle américain (et prix): QN49Q70RAFXZA (1249 $), QN55Q70RAFXZA (1499 $), QN65Q70RAFXZA (2199 $), QN75Q70RAFXZA (3299 $), QN82Q70RAFXZA (4499 $)

Numéros de modèle au Royaume-Uni: QE49Q70RATXXU (999 £), QE55Q70RATXXU (1 199 £), QE65Q70RATXXU (1 699 £), QE75Q70RATXXU (2 699 £), QE82Q70RATXXU (3 499 £)

Le Samsung Q7FN était le billet d’or de la gamme QLED de 2018. Offrant l’un des meilleurs rapports prix-performances de toute la gamme, c’est le Q7F qui a incité les amateurs de AV à acheter un téléviseur QLED. Cela dit, il pourrait s’agir de notre téléviseur de l’année en 2019, car Samsung a écouté nos commentaires et troqué l’écran éclairé par un écran LCD LED à matrice complète qui améliorera certainement le contraste.

Téléviseur Samsung Q60 QLED (Crédit d’image: Samsung)

Téléviseur Samsung Q60 QLED (disponible en 43, 49, 55, 65, 75 et 82 pouces)

Numéro de modèle américain (et prix): QN43Q60RAFXZA (799 $), QN49Q60RAFXZA (999 $), QN55Q60RAFXZA (1199 $), QN65Q60RAFXZA (1799 $), QN75Q60RAFXZA (2999 $), QN82Q60RAFXZA (3799 $)

Numéros de modèle au Royaume-Uni: QE43Q60RATXXU (699 £), QE49Q60RATXXU (759 £), QE55Q60RATXXU (869 £), QE65Q60RATXXU (1 169 £), QE75Q60RATXXU, QE82Q60RATXXU (2 999 £)

Le dernier téléviseur de la gamme QLED est le téléviseur QLED Samsung Q60 d’entrée de gamme. La série Q6 a commencé sa vie en tant qu’édition spéciale que Samsung a ajoutée autour des vacances en 2016, et il semble maintenant que le téléviseur ait revendiqué une place permanente dans la gamme. Le Q60 est un peu moins brillant dans l’ensemble que le reste de ses frères équipés de Quantum Dot et utilise toujours l’ancien design éclairé par les bords, mais si vous recherchez certaines des mêmes couleurs spectaculaires à un prix spectaculaire, le Q60 sera le meilleur endroit pour l’obtenir.

Modèles Samsung 2019 Premium UHD

Samsung RU8000 (disponible en 49, 55, 65, 75 et 82 pouces)

Numéro de modèle américain: UN49RU8000FXZA (799 $), UN55RU8000FXZA (999 $), UN65RU8000FXZA (1399 $), UN75RU8000FXZA (2199 $), UN82RU8000FXZA (3199 $)

Numéros de modèle au Royaume-Uni: UE49RU8000UXXU (£ 799), UE55RU8000UXXU (£ 849), UE65RU8000UXXU (£ 999)

La première série la plus élevée de la gamme 4K UHD de Samsung est la RU8000, une suite du NU8000 de l’année dernière. Nous prévoyons que le RU8000 utilisera un panneau LCD LED à éclairage latéral et un processeur quad-core, mais cela reste à confirmer. Attendez-vous à la fois à la prise en charge HDR10 et HDR10 + en plus de Bixby et de la plate-forme Smart TV de Samsung.

Samsung RU7300 (Crédit d’image: Samsung)

Samsung RU7300 (disponible en 49, 55 et 65 pouces)

Numéro de modèle américain: UN55RU7300FXZA (699 $), UN65RU7300FXZA (999 $)

Numéros de modèle au Royaume-Uni: UE55RU7300KXXU (£ 499), UE55RU7300KXXU (£ 599), UE65RU7300KXXU (£ 799)

Sous le RU8000 se trouve le Samsung RU7300 incurvé. Il n’est pas disponible en autant de tailles que son frère aîné, mais il devrait remplir la niche d’un écran incurvé pour les personnes qui souhaitent passer à un téléviseur 4K HDR. Vous trouverez probablement le même panneau LCD LED et le même processeur que le RU8000, mais cela reste à déterminer.

Samsung RU7100 (disponible en 43, 49, 55, 58, 65 et 75 pouces)

Numéro de modèle américain: UN43RU7100FXZA (429 $), UN50RU7100FXZA (499 $), UN55RU7100FXZA (599 $), UN58RU7100FXZA (649 $), UN65RU7100FXZA (899 $), UN75RU7100FXZA (1599 $)

Numéros de modèle au Royaume-Uni: UE43RU7100KXXU (£ 379), UE50RU7100KXXU (£ 449), UE55RU7100KXXU (£ 549), UE58RU7100KXXU, UE65RU7100KXXU (£ 799), UE75RU7100KXXU (£ 1,299)

La dernière entrée de la série RU est le RU7100 de Samsung. Nous ne disposons pas d’une tonne d’informations sur l’écran le plus bas de Samsung en 2019, mais nous savons que vous aurez le choix entre différentes tailles d’écran – le RU7100 sera disponible en 43, 49, 55 et 58 , 65 et 75 pouces de variation.

Découvrez toutes les couvertures CES 2020 de TechRadar. Nous sommes en direct à Las Vegas pour vous apporter toutes les dernières nouvelles et lancements technologiques, ainsi que des critiques pratiques de tout, des téléviseurs 8K et des écrans pliables aux nouveaux téléphones, ordinateurs portables et gadgets pour la maison intelligente.