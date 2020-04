Samsung, un nouveau smartphone 5G à petit budget pourrait arriver bientôt

Le Samsung Galaxy A51 a été lancé en décembre 2019, mais une nouvelle version avec 5G semble arriver. Probablement, si cela s’avère vrai, le Galaxy A51 5G pourrait devenir le smartphone de technologie 5G le moins cher de Samsung. Bien sûr, la société n’a encore rien dit à ce sujet.

Tel que détecté par SamMobile, la Wi-Fi Alliance a certifié un téléphone avec le même code d’identification que le Galaxy A51; Habituellement, la certification ne se produit que peu de temps avant le dévoilement du téléphone, ce qui signifie que nous verrons très bientôt le Galaxy A51 5G.

Samsung 5G, le prochain smartphone à petit budget pourrait arriver bientôt

Le Samsung Galaxy A51, successeur du célèbre Galaxy A50 2019, dispose d’un grand écran FHD + de 6,5 pouces, de quatre caméras arrière, d’un vivaneau principal de 48 MP et d’une batterie de 4000 mAh. Selon certaines sources, la variante 5G ne semble pas différente en termes de matériel, bien qu’elle ait apparemment un modèle différent à l’arrière et que son cadre soit en métal.

La série Galaxy A comprend certains des smartphones Samsung les moins chers, donc un téléphone 5G serait probablement beaucoup moins cher que la gamme Galaxy S20. Cependant, il semble que le prix du “ smartphone 5G le moins cher ” soit destiné à Xiaomi qui a récemment annoncé le Mi 10 Lite.

Malheureusement, Samsung n’a fourni aucun détail concernant ce nouveau smartphone. Par conséquent, nous ne savons pas si et quand l’appareil sera mis sur le marché et, probablement, la société le publiera par surprise. Nous devons juste attendre plus d’informations.