Samsung: Une nouvelle production d’écrans incurvés est sur le point d’arriver

Samsung: une nouvelle production d’écrans incurvés Tecnoandroid est sur le point d’arriver

Au CES 2020, il y a eu une forte poussée de Samsung pour ses moniteurs. Cela tient à la particularité de ces moniteurs, à savoir les leurs courbure. La mesure 1000R de ses moniteurs de jeu Odyssey G9 et G7 a été conçu pour s’adapter plus précisément aux champ visuel de l’oeil humain. Aux utilisateurs qui ont essayé le G9 depuis 49 pouces, on avait vraiment l’impression que l’écran était enroulé autour d’eux. Bien que pour une raison quelconque, Samsung ait décidé de faire une démonstration avec l’Overwatch 16: 9. Mais ces panneaux ne doivent pas seulement être bons pour les jeux: ils peuvent également faire une grande différence dans la productivité du bureau.

Samsung prévoit d’inclure également d’autres types de conceptions

Samsung élargit désormais sa gamme 1000R pour inclure des conceptions plus austères. Comme indiqué par SamMobile, la gamme T55 est disponible dans les tailles de 24, 27 et 32 pouces, le tout avec des écrans VA 75 Hz 1080p compatibles avec FreeSync. Ils ont également une texture de tissu sur le panneau arrière, des lunettes fines et une fine base métallique.

Malheureusement, cela signifie que si ces moniteurs peuvent être beaux sur votre bureau, ils ne seront pas du tout proches de la résolution des modèles Odyssey. Samsung affirme que la courbure 1000R aide toujours à réduire la fatigue oculaire, ce qui est évidemment une considération pour les employés de bureau, mais la différence ne sera pas aussi perceptible sur les petits panneaux 16: 9.

Cependant, c’est un signe que Samsung est sérieux au sujet de toute cette entreprise de modèles 1000R. Nous verrons des modèles ultra larges plus raffinés qui réduiront la différence. prix et disponibilité de la gamme T55 n’ont pas encore été annoncés.

