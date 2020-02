Samsung vient de baisser les prix des Galaxy S10, Galaxy S10e et Galaxy S10 + – .

Lors de l’événement annuel Unpacked de Samsung aujourd’hui, la société a présenté sa gamme de smartphones de nouvelle génération. Comme d’habitude, une grande partie de ce que Samsung a annoncé n’était pas si surprenant étant donné que la plupart des plus grandes annonces de l’événement ont été divulguées des semaines, voire des mois à l’avance. Mis à part un téléphone pliable intrigant surnommé le Galaxy Z Flip, Samsung a également présenté sa gamme Galaxy S20. Si cela semble un peu inhabituel à première vue, c’est parce que Samsung a décidé de passer du Galaxy S10 au Galaxy S20, le tout au nom d’un marketing intelligent, bien sûr.

À vrai dire, la gamme de smartphones 2020 de Samsung semble impressionnante. Tout de même, mettre la main sur les derniers et meilleurs appareils de Samsung ne sera pas bon marché. Le Galaxy Z Flip, par exemple, vous coûtera 1380 $. Pendant ce temps, et comme nous l’avons détaillé dans notre résumé du Galaxy S20, le S20 d’entrée de gamme sera au prix de 999 $ tandis que le Galaxy S20 Ultra d’entrée de gamme sera au prix de 1399 $. Et si vous voulez vraiment maximiser le S20 Ultra, vous dépenserez 1599 $.

Si vous êtes un utilisateur Android sur le marché pour une mise à niveau et que vous ne souhaitez pas vous ruiner, la bonne nouvelle est que vous avez quelques options. Parallèlement aux annonces de produits de Samsung aujourd’hui, la société a également baissé le prix de sa gamme S10. Les baisses de prix sont substantielles et offrent aux acheteurs potentiels la possibilité d’obtenir un smartphone de pointe à une fraction du prix.

Plus précisément, le Galaxy S10e de Samsung vous coûtera désormais 599 $. Un Galaxy S10 d’entrée de gamme, quant à lui, coûte maintenant 749,99 $. Et enfin, le Galaxy S10 + de Samsung est désormais au prix de 849,99 $. À titre de référence, les prix précédents des S10e, S10 et S10 + s’élevaient à 749 $, 899 $ et 999 $, respectivement. C’est 150 $ d’économies à tous les niveaux et une proposition de valeur incroyable.

Maintenant, vous remarquerez peut-être que la gamme S20 de Samsung est plus chère que la gamme S10 l’année dernière. Cela peut être largement attribué à l’inclusion de la 5G dans la gamme 2020 de Samsung et, dans une moindre mesure, à des systèmes de caméras plus sophistiqués.

