Samsung vient de nous dire à quel point le nouvel écran OLED de l’iPhone 12 sera génial – .

Samsung vient de dévoiler la série Galaxy S20, qui dispose de la meilleure technologie d’écran OLED possible actuellement, selon les scientifiques de l’écran qui ont soumis ces écrans à divers tests professionnels. Avant cela, les modèles iPhone 11 Pro comportaient les meilleurs écrans OLED, ont déclaré les mêmes scientifiques. Remontez quelques mois dans le temps et le Galaxy Note 10 présentait la meilleure technologie d’écran sur les mobiles. C’était encore mieux que la série S10, qui, bien sûr, avait un meilleur écran que les téléphones iPhone XS. Je peux le faire toute la journée et la conclusion est la même. C’est Samsung, la société responsable des meilleurs écrans OLED de la ville, y compris les panneaux OLED iPhone, qui sont conçus pour les besoins d’Apple. Eh bien, la plupart des écrans d’Apple sont fabriqués par Samsung, mais pas tous, car LG fait également partie de la chaîne d’approvisionnement et d’autres fournisseurs veulent également participer. Mais parce que Samsung fabrique les meilleurs écrans OLED pour téléphones et détient la part du lion du marché, en particulier en ce qui concerne les affaires lucratives de l’iPhone, il est sûr de dire que l’iPhone 12 aura un écran au moins aussi bon que les modèles S20. Et grâce à une annonce Samsung Display, nous savons exactement à quoi s’attendre de ce panneau OLED.

Samsung Display vient d’annoncer des écrans OLED «optimisés pour l’ère de la 5G», et c’est une excellente astuce marketing pour l’entreprise, utilisant la 5G comme argument de vente pour les écrans OLED. L’écran n’a rien à voir avec la couverture 5G, la réception ou la vitesse des données, bien sûr. Mais il a une fonctionnalité qui bénéficiera aux téléphones 5G – ainsi qu’à tous les autres appareils.

L’écran nécessite 15% moins d’énergie pour fonctionner, selon la certification Underwriters Laboratories. La puissance moyenne passe de 1,5 W à 1,3 W, indique l’annonce. C’est une excellente nouvelle pour les appareils 5G, qui consommeront plus d’énergie pour alimenter la connectivité 5G.

Les nouveaux écrans devraient également être plus sains que la génération précédente, émettant 6,5% de lumière bleue, moins que les panneaux de l’année dernière qui émettent 7,5% de lumière bleue. Les chiffres proviennent de l’agence suisse Société Générale de Surveillance, selon Samsung.

Samsung Display ne dit pas quelles entreprises utiliseront ces panneaux OLED, et il n’identifie même pas le Galaxy S20 comme utilisant ces nouveaux écrans OLED. Mais de nombreux produits phares de 2020 présenteront probablement des variantes de cette conception particulière, qu’ils prennent ou non en charge la 5G. Et c’est probablement l’écran qu’Apple voudra pour l’iPhone 12.

Il s’agit de la deuxième annonce cette semaine qui semble confirmer un détail matériel pour l’iPhone de nouvelle génération. Il y a quelques jours, Samsung a annoncé la fabrication de mémoire LPDDR5 pour téléphones et tablettes en versions 12 Go et 16 Go. Alors qu’il est peu probable qu’Apple fasse un énorme saut de RAM, LPDDR5 est sans aucun doute dans les cartes pour la série iPhone 12, qui pourrait être livrée avec au moins 6 Go de RAM à bord cette année.

Source de l’image: Karlis Dambrans / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

